ABD'de enerji üretimi 6 yıl aradan sonra düştü

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede toplam enerji üretiminin 6 yıl art arda yükseliş kaydettikten sonra 2016'da düştüğünü duyurdu.

EIA'dan yapılan açıklamada, ülkede 2009'dan bu yana 6 yıl üst üste artış gösteren toplam enerji üretiminin ilk kez geçen sene yıldan yıla azaldığı bildirildi.



Açıklamada, söz konusu azalışın 2016'da petrol, doğalgaz ve kömür üretimlerindeki düşüşten kaynaklandığı belirtildi.



Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın çevresel politikaları ve kömür sektörü üzerindeki sıkı regülasyonları nedeniyle zor bir yılı geride bırakan Amerikan kömür endüstrisindeki toplam üretimin geçen sene, bir önceki yıla göre yüzde 18 azalarak 1978'den bu yana en düşük seviyesine gerilediği ifade edildi.



Ayrıca, düşük petrol fiyatlarının yatırımları olumsuz etkilemesi nedeniyle ABD'nin ham petrol ve doğalgaz üretimlerinin geçen sene bir önceki yıla göre sırasıyla yüzde 5 ve yüzde 2 azaldığı aktarıldı.



EIA, geçen yıl ülkede yenilenebilir enerji üretiminde artış yakalanmasına karşın bunun toplam enerji üretimindeki düşüşe engel olamadığını açıkladı.



Açıklamada, yenilenebilir enerji üretiminin 2016'da bir önceki yıla göre yüzde 7 yükseldiği bilgisine yer verilerek bu artışın yarısının rüzgar, dörtte birinin de güneş enerjisi üretiminden geldiği vurgulandı.