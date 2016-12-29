ABD, YPG'ye silah vermiştir, Nokta!

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Bugüne kadar ABD, YPG'ye silah vermiştir. Nokta." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin içinde olduğu koalisyonun belli bir zamandan beri Fırat Kalkanı operasyonuna havadan destek vermediğini belirterek, "Bugüne kadar ABD, YPG'ye silah vermiştir. Nokta." dedi.



A Haber'de gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Çavuşoğlu, ABD Büyükelçiliğinin YPG’ye silah desteğinde bulunmadığına yönelik dün yaptığı açıklamaya ilişkin görüşünün sorulması üzerine, şunları söyledi:



"ABD’nin içinde olduğu koalisyon belli bir zamandan beri Fırat Kalkanı operasyonumuza havadan destek vermiyor. ABD YPG’ye-PYD'ye silah veriyor. Nokta. Onlar böyle diyorsa benim de söyleyeceğim budur. Son derece nettir. ABD'nin YPG'ye özellikle DEAŞ'a karşı mücadele edecek diye silah verdiğini onlar da çok iyi biliyor, biz de çok iyi biliyoruz. Bizim elimizde de belgeler var, dünyada da herkes biliyor. Dolayısıyla her şeyden önce bizim dürüst olmamız lazım. Yani, 'bugüne kadar silah verdik, hata ettiğimizi anladık' diyorsa eyvallah ama bugüne kadar ABD, YPG'ye silah vermiştir. Nokta."



Türk Silahlı Kuvvetlerinin Fırat Operasyonunda ABD'nin havadan ya da karadan destek vermemesine ilişkin soruyu yanıtlayan Çavuşoğlu, DEAŞ ile mücadele için Türkiye'nin İncirlik Üssünü açtığını hatırlattı.



Türkiye'nin DEAŞ'a karşı en güçlü olduğu yerlerden bir tanesi El Bab’da ciddi bir mücadele vermesine rağmen destek görmediğinin altını çizen Çavuşoğlu, "Hadi bir gün hava muhalefeti vardı, uçamadınız. İkinci gün oldu... Ama koalisyon epeyce bir zamandan beri destek vermiyor. Burada YPG Amerikalılara baskı yapıyor. Bunu John Kerry'e söylediğim için çok net söylüyorum. Çünkü, biliyorsunuz YPG’nin amacı Afrin'e Münbiç tarafından gelip burada bir terör koridoru oluşturmaya çalışmak." ifadelerini kullandı.



ABD'nin Rakka’da YPG’yi kullanmak istediğini, YPG'nin de buna karşılık "beni orada kullanmak istiyorsan El Bab operasyonunda Türkler başarılı olmamalı ve bizim oluşturmak istediğimiz koridorun önünde engel olmamalı'" dediğini söyleyen Çavuşoğlu, ABD'nin kendilerine "El Bab'a gitmeyin, yavaş gidin" dediğini, kendilerinin de "niye yavaş gidelim" diye yanıt verdiğini anlattı. Bakan Çavuşoğlu, ABD'liler ile yaptığı telefon görüşmelerinde bunun mümkün olmadığını, kendilerinin orada DEAŞ ile mücadele ettiğini ve bu mücadeleye devam edeceklerini kaydetti.