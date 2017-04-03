'ABD Yemen'de El-Kaide hedeflerini vurdu' iddiası

Yemen'in güney kentlerinden Ebyen'de ABD'ye ait insansız hava araçları ve savaş gemilerinin 5 gündür El-Kaide'ye ait hedeflere yönelik saldırı düzenlediği iddia edildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, ABD'ye ait olduğu tahmin edilen insansız hava araçları (İHA), Yemen'in güney kentlerinden Ebyen'in Mudiye, El-Vadi, Ahvar ve El-Mahfed ilçelerinde 5 gündür El-Kaide'nin olduğu düşünülen mevzilere yönelik yoğun hava saldırıları düzenledi.



ABD savaş gemilerinin de Zencebar ilçesinin doğusundaki sahile yakın köyler ile Ebyen, Şebve, Hadramevt ve Mahra kentlerini birbirine bağlayan uluslararası kara yolu üzerinde bulunan El-Kavz, Mucan ve El-Mervan köylerinde örgüte ait olduğu tahmin edilen mevzileri hedef aldığı ileri sürüldü.



Kentte El-Kaide'ye yönelik hava saldırılarının, örgütün unsurlarının dağlara ve sivillere ait çiftliklere kaçmasına yol açtığı kaydedildi.



Yemen resmi makamlarından henüz olaya ilişkin bir açıklama yapılmadı.