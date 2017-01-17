ABD yaptırımı kaldırdı

Afrika Birliği, Sudan'a 20 yıldır uygulanmakta olan ticari yaptırımların kaldırılması kararını "olumlu bir gelişme" olarak nitelendirdi.

Afrika Birliği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Nkosazana Dlamini-Zuma, yaptırımların kaldırılmasının Washington ile Hartum arasındaki ilişkiler açısından olumlu bir gelişme olduğunu, kararın Sudan'ın uluslararası ticarete geri dönmesini ve halkın sıkıntılarının sona ermesini sağlayacağını ifade etti.



ABD Başkanı Barack Obama'ya yapıcı kararından ötürü teşekkür eden Zuma, birkaç gün sonra iş başına gelecek ABD yönetiminin, yaptırımların daimi olarak kaldırılması ve Sudan'ın borçlarının hafifletilmesi için çalışmasını umduğunu kaydetti.



Zuma ayrıca, Sudan hükümetiyle silahlı hareketleri siyasi anlaşmazlıklarını çözmek için müzakerelere yeniden başlamaya çağırdı.



ABD yönetimi, geçen cuma, Sudan'a uygulanan ekonomik yaptırımların kaldırılmasını kararlaştırmıştı.



ABD Başkanı Obama önceki gün, görev süresinin son haftasına girerken yayınladığı başkanlık kararıyla Sudan'a 20 yıldır uygulanmakta olan ticari yaptırımların kaldırılması talimatını vermişti.



ABD tarafından 1993'te "terörizmi destekleyen devletler" kategorisine alınan Sudan'a, 1997'de dönemin ABD Başkanı Bill Clinton'ın talimatıyla yaptırımlar uygulanmaya başlanmıştı.