ABD ve Rusya'ya net cevap! YPG ile işbirliğini kabul etmiyoruz

Milli Savunma Bakanı Işık, Rus askerinin YPG arması takmasıyla ilgili, "YPG ile Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya Federasyonu'nun hiçbir şekilde iş birliği yapmasını Türkiye olarak kabul etmiyoruz." dedi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Rus askerinin YPG arması takmasıyla ilgili, "Maalesef bu görüntüler Türkiye'yi üzüyor. YPG, PKK'nın Suriye uzantısıdır. YPG ile Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya Federasyonu'nun hiçbir şekilde iş birliği yapmasını Türkiye olarak kabul etmiyoruz." dedi.

'ALMANYA'NIN AKLI SELİMLE DAVRANMASINI BEKLERİZ'



Bakan Işık, Alman şirketlerinin silah vermeme kararı hakkında,"Almanya'nın aklı selimle davranmasını bekleriz. Yani teröristlere silah temininde maalesef Alman silahlarını teröristlerin elinde görürken, Almanya'nın bunu görmezlikten gelip Türkiye'deki silah taleplerine karşı bir ambargo görüntüsü vermesini kabul etmeyiz." diye konuştu.