ABD ve Rusya'dan Suriye'de ateşkes anlaşması

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, ABD ve Rusya'nın Suriye'de ateşkes için vardığı uzlaşma için "Sanırım bu, ABD ve Rusya'nın Suriye'de birlikte çalışabileceğinin ilk işareti." ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in G20 Zirvesi çerçevesinde bir araya gelmesinin ardından yaptığı açıklamada, ABD ve Rusya'nın Suriye'nin güneybatısında "çatışmasızlık anlaşması" ve ateşkes için uzlaştığını söyledi.



Rex Tillerson, ateşkesin kapsadığı bölgenin, Ürdün'ün güvenliğini etkilediğini ve "Suriye'de savaş alanının çok karmaşık bir parçası" olduğunu belirterek, uzlaşıyı, ABD ve Rusya'nın Suriye'de birlikte çalışabileceğinin ilk işareti olarak değerlendirdi. Tillerson, "Neticede, Suriye'de çatışmasızlık bölgeleri için birlikte çalışmayı sürdürebileceğimiz diğer alanlar konusunda çok uzun bir konuşma yaptık." dedi.