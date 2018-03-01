ABD’den dünyayı ayağa kaldıracak işte o tehdit

ABD'nin çelik ithalatına vergi getirme planına tepkiler artarken Beyaz Saray'ın, ABD çelik ve alüminyum sektörü yöneticilerini Başkan Donald Trump ile olağanüstü toplantıya çağırdığı bildirildi.

Toplantıda, Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına ulusal güvenliğin korunması adına getirilecek sınırlamalar konusunda uzun süredir beklenen kararı açıklayabileceği ifade edildi.



Toplantıda çelik ve alüminyum ithalatına uygulanacak gümrük vergilerinin veya kotaların duyurulması bekleniyor.



Bununla birlikte bazı kaynaklar, alüminyum ithalatına getirilecek gümrük vergileri veya kota konusunda çalışmaların çarşamba akşamı itibariyle tamamlanmamış olduğunu, toplantının olası alternatifleri tartışmak için düzenleniyor olabileceğini ifade etti.

Konuya yakın iki kaynağa göre Trump danışmanlarına çelikte yüzde 25, alüminyumda yüzde 10 gümrük vergisini duyurmak istediğini söyledi.

ÜLKELER ARASINDA TÜRKİYE DE VAR

ABD'nin çelik ithalatında gümrük vergisi uygulamak istediği ülkeler arasında, Türkiye, Çin, Mısır, Hindistan, Rusya, Güney Afrika ve Brezilya'nın bulunduğu bildirilmişti.



AB yetkilileri, bir süre önce ABD'nin ithalata ek vergi getirme ihtimaline yanıt olarak bazı seçenekleri gözden geçirdiklerini duyurmuştu.

ALMANYA: ABD'NİN ÇELİK VERGİSİNE YANIT VERECEĞİZ



ABD'nin çelik ithalatına ek vergi getirme planına AB içerisinde en büyük tepki Almanya'dan gelmişti. Almanya Ekonomi Bakanlığı sözcüsü, Avrupa Birliği'nin (AB) ABD'nin çelik ithalatına vergi getirme planına gereken yanıtı vereceğini belirtmişti.



Sözcü, "Öncelikle ABD Başkanı'nın nasıl bir adım atacağını bekleyip göreceğiz. Avrupalı şirketlere yönelik bir sınırlama gelirse Avrupa Birliği orantılı olarak karşılık verecektir " ifadelerini kullanmıştı.

TÜRKİYE: ZORUNDA KALIRIZ



Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ise konuya ilişkin itiraz ve şikayetler olması durumunda Türkiye olarak ABD'ye karşı önlem almak zorunda kalacaklarına dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulunmuştu:



Çünkü Türkiye'deki ithalatçılar, üreticiler ve ihracatçıların da bu konuda hassasiyetleri ortaya çıkar, duyarlılıkları artar. Bununla ilgili bizlere şikayetleri olur, biz de bu şikayetleri inceleriz, bakarız.

Dolayısıyla buradan önlem çıkma ihtimali yüksektir. Bu dönemde ABD'nin bazı ihraç ürünlerine ilave yükümlülük vergileri uygulamamız da oldu.

Bu şekilde yakın takip ediyoruz. Ama ABD'nin, 'Dünyanın her yerine serbestçe ürünlerimi satabileyim diğer taraftan da ABD'ye başka ülkeler istediği ürünleri serbestçe satmasın.' anlayışı, kabul edilebilir bir şey değil.



ABD'nin tutumunun Dünya Ticaret Örgütü kurallarına aykırı olduğunu vurgulayan Zeybekci, "ABD'nin yakın dönemde bu yanlıştan, korumacı ve içine kapanık duvarları yükselten anlayıştan pek ayrılacağı ümidi içinde değilim. Biz de önlemlerimizi alıp bu konudaki çalışmalarımızı devam ettiriyoruz." dedi.

TAVSİYE ABD TİCARET BAKANLIĞINDAN

ABD Ticaret Bakanlığı Trump’a gümrük vergilerine yönelik seçenekleri içeren tavsiye raporu sunmuştu. Trump yetkililere çelikte yüzde 24 gümrük vergisi uygulanması seçeneğine daha yatkın olduğunu söylemişti.

Trump’a özellikle önemli hammaddesi çelik olan otomotiv endüstrisinden gümrük vergisi uyarısı gelmişti. ABD’li çelik üreticileri ise Trump’tan özellikle Çin’deki aşırı kapasiteye karşı "sektörü savunmasını" istemişti.

İLK ADIM ATILDI

Öte yandan ABD Ticaret Bakanlığı, Çin menşeli alüminyum folyo ithalatında vergi uygulanmasına karar verdi. Bakanlık, Çinli ihracatçıların ABD'de alüminyum folyoları değerinin altında bir fiyattan sattığının belirlendiğini açıkladı.

Bu durumun Çinli alüminyum folyo üreticilerine yüzde 17,17 ila yüzde 80,97 arasında haksız sübvansiyon sağladığı belirtildi.

Çin, 2016'da ABD'ye 389 milyon dolar değerinde alüminyum folyo satmıştı.



Çin ise ABD'nin aldığı kararı eleştirerek vergi uygulamasının herhangi bir dayanağı bulunmadığını savundu.