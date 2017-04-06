Pentagon, Suriye’de kuvvet koruma tedbirlerini gözden geçiriyor

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay Scrocca, Suriye’ye yapılacak bir müdahalede Esed rejiminden gelecek bir saldırıya karşı sahadaki komutanların, kuvvet koruma tedbirlerini gözden geçirdiklerini belirtti.

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay Joseph Scrocca, Bağdat’tan telefonla bağlandığı Pentagon’da Suriye ve Irak’taki operasyonlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Scrocca, bir gazetecinin, başta ABD başkanı Donald Trump olmak üzere, Washington’dan Beşar Esed’in kimyasal silahla sivilleri hedef almasına karşı adım atma sinyali verildiğini belirterek, ABD’nin askeri bir adım atması durumunda, Suriye’de bulunan askerleri korumak için tedbirler alınıp alınmadığını sorması üzerine, şöyle konuştu:



"Kuvvet koruma bizim için her zaman Irak ve Suriye’deki kuvvetlerimiz için en önemli önceliktir. Size şunu söyleyebilirim; bu bizim en önemli kaygılarımızdan biri. Sahadaki komutanlar, kuvvet koruma tedbirlerini gözden geçiriyorlar ve hem ABD hem de koalisyon kuvvetleri gerektiğinde kendilerini korumaya hazırdır."