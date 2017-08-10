ABD Savunma Bakanı Mattis’ten Kuzey Kore’ye tehdit

ABD Savunma Bakanı Mattis, “Kuzey Kore, kendisini izole etmeyi bırakmalı ve nükleer silah arayışını durdurmalıdır. Kuzey Kore, rejimini ve insanlarını yıkıma götürecek davranışları tasavvur etmeyi bırakmalıdır” dedi.

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Kuzey Kore'nin nükleer silah arayışını durdurması gerektiğini belirterek, "Kuzey Kore, rejimini ve insanlarını yıkıma götürecek davranışları tasavvur etmeyi bırakmalıdır.” dedi.



Mattis, Kuzey Kore’nin ABD'ye bağlı Guam Adası'nı vurmakla tehdit etmesinin ardından konuyla ilgili açıklamada bulundu.



ABD’nin ve müttefiklerinin kendilerini herhangi bir saldırıdan korumak için yeterli askeri kapasiteye sahip olduğunu dile getiren Mattis, “Kim Jong-un, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin tek sesini ve Kuzey Kore’nin küresel güvenlik ve istikrara tehdit teşkil ettiği konusunda mutabık dünyanın dört bir yanındaki hükümetlerin sesini dikkate almalı.



Kuzey Kore kendisini izole etmeyi bırakmalı ve nükleer silah arayışını durdurmalıdır. Kuzey Kore rejimini ve insanlarını yıkıma götürecek davranışları tasavvur etmeyi bırakmalıdır.” ifadelerini kullandı.



ABD Başkanı Donald Trump’ın aralık ayında Kuzey Kore tehdidi hakkında bilgilendirildiğine dikkati çeken Mattis, Trump’ın ilk emrinin balistik füze savunma sistemleri ile nükleer caydırıcı gücün teyakkuzuna önem verilmesi olduğunu vurguladı.



Mattis, ABD dışişlerinin diplomatik olarak sorunun çözümüne çalıştığını belirterek, bununla birlikte ABD ve bölgedeki müttefik ülkelerin askeri kabiliyetinin Kuzey Kore’nin çok ötesinde olduğunu vurguladı. Mattis, şunları söyledi:



“Bizim birleşik müttefik kuvvetlerimizin dünya üzerinde en isabetli, en hazır, sert savunma ve saldırı gücüne sahip olduğu bilinmelidir. Bizim eylemlerimiz Kuzey Kore’nin eylemlerine üstün gelmeye devam edecek ve Kuzey Kore başlattığı her silah yarışını veya çatışmayı kaybedecektir.”



KUZEY KORE, GUAM’I TEHDİT ETMİŞTİ



Kuzey Kore'nin, Hwasong-12 orta-uzun menzilli balistik füzesiyle ABD'ye bağlı Guam Adası'na saldırı hazırlığı içerisinde olduğu bildirilmişti.



Guam Kongre üyesi Madeleine Z. Bordallo bir açıklama yayımlayarak, Pentagon yetkililerinin verdiği bilgiye göre, Guam'ın korunduğunu ve güvenli olduğunu belirtmişti.



ABD Başkanı Donald Trump ise Kuzey Kore'yi, ülkesini tehdit etmeyi bırakmaya çağırarak, bu çağrıya kulak asılmazsa Pyongyang'ın ABD'nin gazabıyla karşı karşıya kalacağını söylemiş ve "Kuzey Kore'nin kendi iyiliği için ABD'ye yönelik daha fazla tehditte bulunmaması gerekiyor. Dünyanın daha önce hiç görmediği bir gazap ile karşı karşıya kalacaklar." ifadelerini kullanmıştı.