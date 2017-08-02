ABD, Rusya'ya karşı tam kapsamlı savaş başlattı

Rusya Başbakanı Medvedev, ABD'nin yeni yaptırımlarına ilişkin, "ABD, bu yaptırım hamlesiyle Rusya’ya yönelik tam kapsamlı bir ticaret savaşı başlattı." dedi.

Rusya Başbakanı Dimitriy Medvedev, Rusya’ya yönelik yasalaşan yeni yaptırımlar nedeniyle ABD ile ilişkilerin düzelme ihtimalinin artık kalmadığını belirterek, “ABD, bu yaptırım hamlesiyle Rusya’ya yönelik tam kapsamlı bir ticaret savaşı başlattı.” dedi.



Medvedev, sosyal medya sitesi Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, ABD Kongresinin, Rusya, İran ve Kuzey Kore’ye yönelik yeni yaptırım tasarısının ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanarak yasalaşmasını değerlendirdi.



"TRUMP YÖNETİMİ BÜYÜK BİR ACİZLİK GÖSTERDİ"



Tasarının yasalaşmasıyla ABD ve Rusya arasındaki ilişkilerin düzelme ihtimalinin artık kalmadığını vurgulayan Medvedev, “Trump yönetimi de büyük bir acizlik göstererek tüm yürütme gücünü Kongreye devretti.” ifadelerini kullandı.



ABD’nin, Rusya’ya karşı tam kapsamlı bir ticaret savaşı başlattığına işaret eden Medvedev, Rusya’nın yeni yaptırımlarla başa çıkmayı başaracağını söyledi.



Trump, ABD Kongresinin Rusya, İran ve Kuzey Kore’ye yönelik yeni yaptırım tasarısını bugün imzalamıştı. Yasalaşan tasarı ile Trump'ın Rusya'ya uyguladığı yaptırımları kaldırmaya ya da değiştirmeye yönelik olası adımlarının, Kongrenin onayına tabi tutulması gerekecek.