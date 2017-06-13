ABD-PYD/PKK'nın Rakka operasyonu

ABD destekli terör örgütü PYD/PKK, Rakka kent merkezinin 1,7 kilometre yakınına ulaştı.

Suriye'de ABD hava kuvvetlerinin desteğiyle Rakka'da DEAŞ'la çatışan terör örgütü PYD/PKK, merkezin 1,7 kilometre yakınına sokuldu.



Rakka'daki kaynaklardan alınan bilgiye göre, PYD/PKK, ABD'nin hava şemsiyesiyle ilerlediği bölgede, kent merkezini kuzey, kuzeybatı ve kuzeydoğudan çevrelemiş durumda.



Merkezi yoğun topçu ateşine tutan PYD/PKK, kentin doğusunda Meşleb ve Sanayi Bölgesi ve Fen Fakültesi civarını, batıda Romaniyye mahallesini ve kuzeybatıda şeker fabrikasını ele geçirdi.



PYD/PKK, kentin kuzeyinde cuma günü girdiği 17. Birlik bölgesinden, yoğun çatışmalar neticesinde çekilmek zorunda kaldı.



İki terör örgütü arasında en şiddetli çatışmalar, sanayi bölgesi, Meşleb mahallesi, 17. Birlik, şeker fabrikası çevresinde yaşanıyor.



Sanayi bölgesinden ilerlemeye çalışan PYD/PKK'lı teröristlerin merkeze uzaklığı 1,7 kilometreye düştü.



Türkiye sınırındaki Resülayn ilçesi hastanesi kaynaklarından alınan bilgiye göre, son 3 günde hastaneye çatışmalarda ölen 32 PYD/PKK'lının cesedi getirildi. Ayrıca, örgüt 17. Birlik bölgesinde onlarca kayıp verdi. Meşleb'te önceki gün DEAŞ'ın bomba yüklü motorsiklet ve keşkin nişancılarla düzenlediği saldırıda da en az 15 PYD/PKK'lı öldü.



Yerel kaynaklar, örgütün son 1 haftada kaybettiği militan sayısının en az 150 olduğu tahmininde bulunuyor.



DEAŞ TAKTİKLERİ



Yabancı elebaşları ve ailelerinin birçoğunu kent dışına gönderen DEAŞ, PYD/PKK ile girilen çatışmalarda çoğunlukla Suriyeli militanlarına görev veriyor.



Kentteki DEAŞ'lı terörist sayısı tam olarak bilinmezken, yerel kaynaklar rakamın bin ila 2 bin olduğunu iddia ediyor.



Cephe savaşından kaçınan DEAŞ, 6-7 kişilik gruplara böldüğü militanlarıyla vur-kaç saldırıları düzenliyor.



Örgüt, Rakka'daki yerleri bilinen karargahlarını farklı noktalara taşımaya devam ediyor.



Savaş uçaklarının hareket eden cisimleri vurması nedeniyle de teröristler hareket etmekten kaçınıyor ya da sivil araçları kullanma yoluna gidiyor.



ABD'nin öncülük ettiği Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu, Rakka (kent merkezine yönelik) operasyonunun 6 Haziran itibariyle başladığını duyurmuştu.



Birleşmiş Milletler (BM), Rakka'da 1 Mayıs'tan bu yana 87 bin 200 sivilin yerinden olduğunu, hava saldırılarına maruz kalan 400 bin sivilin güvenliğinden endişe edildiğini bildirmişti. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) de Rakka'da 40 bin çocuğun ateş hattında kaldığını duyurmuştu.