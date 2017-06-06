ABD öncülüğündeki koalisyon Rakka'yı vurdu
ABD öncülüğündeki koalisyon uçaklarının Rakka'yı vurması sonucu 21 sivil hayatını kaybetti.
ABD öncülüğündeki koalisyon uçaklarının Rakka'yı vurması sonucu 21 sivil hayatını kaybetti.
ABD öncülüğündeki koalisyon uçaklarının Rakka'yı vurması sonucu 21 sivil hayatını kaybetti.
Pentagon’dan Rakka operasyonu açıklaması ABD’nin Rakka operasyonu kapsamında PYD/PKK’nın ana omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik... Dünya
Rakka operasyonu başladı ABD'nin öncülük ettiği Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu'nun açıklamasına göre Rakka... Dünya
Rakka operasyonu başlatıldı Başbakan Yıldırım, 2 Haziran'ı 3 Haziran'a bağlayan gece, daha önce planlanan Rakka operasyonunun... Gündem
ABD'den Rakka açıklaması ABD’nin DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, Suriye'de DEAŞ'a karşı Rakka operasyonunun... Dünya