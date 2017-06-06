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06 Haziran 2017 08:06 | Son Güncelleme: 06 Haziran 2017 08:10

ABD öncülüğündeki koalisyon Rakka'yı vurdu

ABD öncülüğündeki koalisyon uçaklarının Rakka'yı vurması sonucu 21 sivil hayatını kaybetti.

ABD öncülüğündeki koalisyon Rakka'yı vurdu

ABD öncülüğündeki koalisyon uçaklarının Rakka'yı vurması sonucu 21 sivil hayatını kaybetti.

Etiketler: 19 kişirakkaSİVİLABD


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