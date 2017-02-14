Fed Başkanı Yellen'den faiz açıklaması

Fed Başkanı Yellen, "Eğer istihdam ve enflasyon beklentiler doğrultusunda gelişirse gelecek toplantılarda politika faizinde ek ayarlamalar yapmak uygun olur." dedi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen, ABD Senatosu Bankacılık Komitesinde ülke ekonomisinin genel durumu ve Fed'in politikaları hakkında sunum yaptı.



Amerikan ekonomisinin, Fed'in hedeflerine doğru ilerlemeyi ve ılımlı büyümeyi sürdürdüğünü anlatan Yellen, iş dünyasındaki güvenin son dönemde yükseldiğini dile getirdi.



Yellen, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) iş gücü piyasasındaki iyileşme ve enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru ilerlemeye devam etmesini beklediğini vurgulayarak, "Komite gelecek toplantılarda istidam ve enflasyonun bu beklentiler doğrultusunda gelişip gelişmediğini değerlendirecek. Eğer istihdam ve ve enflasyon beklentiler doğrultusunda gelişirse gelecek toplantılarda politika faizinde ek ayarlamalar yapmak uygun olur." diye konuştu.



Janet Yellen, ekonomiyi dengede tutacak kademeli faiz artışlarına devam edilmesinden yana olduğunu söyledi.

YELLEN KONUŞTU, DOLAR YÜKSELDİ



Bu arada Yellen'in açıklamaları, doların yükselmesine neden oldu. Güne 1,0615 seviyelerinde başlayan avro/dolar paritesi, sunum devam ederken 1,0574'e geriledi. Dolar/yen paritesi ise 113,35'ten114,32'ye yükseldi. Gün içinde 3,64'ün altına gerileyen dolar/Türk lirası paritesi ise şu sıralar 3,6685-3,6690 bandında denge arıyor.



Öte yandan, altının onsu 1,228 dolardan 1,224 dolara gerilerken, Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,35 artışla 56,35 dolara yükseldi.