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ABD - Meksika sınırı

ABD - Meksika sınırı

ABD Başkanı Donald Trump, seçim kampanyasının en önemli vaadlerinden birisi olan Meksika sınırına yüksek duvar örülmesini planlarken; iki ülke arasında sınırın bir bölümünde yıllar önce Pasifik Okyanusu kıyılarından başlayıp 1100 kilometre boyunca devam eden metal ve betondan yapılmış çok yüksek olmayan duvarlar bulunuyor.
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Gündem 27 Ocak 2017 - 12:14

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