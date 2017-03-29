ABD Kongre binası önünde silah sesleri

Washington’da Kongre binası yakınında bir sürücü, polis aracına çarptıktan sonra olay yerinden kaçmak üzere otomobilini polis memurlarının üzerine sürünce polisler havaya ateş açtı.

ABD’nin başkenti Washington’da Kongre binası yakınında bir sürücü, polis aracına çarptıktan sonra kaçmak için otomobilini polislerin üzerine sürdü. Polislerin havaya ateş açarak durdurduğu şüpheli gözaltına alındı.



Kongre’nin bulunduğu Independence Bulvarı'ndan silah sesleri gelmesi üzerine, binaya giriş çıkışlar kısa süreliğine kapatıldı. Olay yerine ambulanslar sevk edilirken yetkililer, bir sürücünün polis aracına çarptıktan sonra otomobiliyle polis memurlarını ezmeye çalıştığını kaydetti.



Washington Polis Departmanı sözcüsünün açıklamasına göre, sürücüyü durdurmak üzere polisler havaya ateş açtı.



Polise, Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) da soruşturma konusunda destek verdiği kaydedildi.



Kısa süre içerisinde şüpheli gözaltına alınırken, olayda yaralanan olmadı.