ABD-İsrail ortak Yahudi yerleşim birimi komisyonu kurulacak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi ile İsrail arasında, Batı Şeria’da Yahudi yerleşim birimleri ile ilgili ortak bir komisyonun kurulacağını söyledi.

İsrail devlet radyosunun haberine göre, kabine toplantısında konuşan Netanyahu, ABD ziyareti sırasında yeni Başkan Trump ile yaptığı görüşmede, İsrail ile ABD arasında işgal altındaki Batı Şeria’da inşa edilen Yahudi yerleşim birimlerinin durumunun ele alınacağı ortak bir komisyon kurulacağı kararı aldıklarını belirtti.



İşgal altındaki Doğu Kudüs’te Yahudi yerleşim birimi inşa faaliyetlerinin devam edeceğini dile getiren Netanyahu, Batı Şeria’daki yerleşim birimi inşa faaliyetleri konusunda ise ABD ile anlaşmaya çalıştıklarını ifade etti.



ABD ziyareti ile İsrail-ABD ilişkilerinin daha da güçlendiğini aktaran Netanyahu, söz konusu komisyonun çalışma şekline ilişkin bilgi vermedi.



Netanyahu kabine toplantısında ayrıca, “İran’ın bölgesel anlamda en büyük tehdit olduğu” konusunda ABD Başkanı Trump ile hemfikir olduklarını söyledi.



Netanyahu’nun geçen haftaki ABD ziyaretinde düzenlenen ortak basın toplantısında, Başkan Trump, İsrail’den Yahudi yerleşim birimlerini geçici bir süreliğine durdurması talebinde bulunmuş, Netanyahu ise Yahudi yerleşim birimlerinin İsrail-Filistin sorununun çözümünün önünde bir engel teşkil etmediği cevabını vermişti.