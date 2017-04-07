ABD, Irak'ın işgalini hatırlatıyor

Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Suriye'de rejime ait hava üssünü vurmasını, "bahane üretilerek yapılmış saldırganlık" olarak nitelendirerek, bunun Irak'ın işgalini anımsattığını söyledi.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te katıldığı toplantıda konuşan Lavrov, Suriye'de rejime ait hava üssünün vurulmasının gerçek nedenine ilişkin ABD'den açıklama beklediklerini ifade etti.



Lavrov, ABD'nin davranışının zaten zayıf durumda olan Rusya-ABD ilişkilerini daha da kötüleştireceğini belirterek, son gelişmelerin ilişkilerde kalıcı hasara neden olmamasını umut ettiğini söyledi.



"Rejime ait üssün vurulmasının sadece Astana ve Cenevre süreçlerini baltalamak ve Esed'i güç kullanarak devirmek isteyenlerin yararına olacağını" ileri süren Lavrov, bunun bir provokasyon olduğunu belirtti.



Lavrov, ABD'nin Suriye'de rejime ait hava üssünü vurmasını, "bahane üretilerek yapılmış saldırganlık" olarak nitelendirerek, "Bu, ABD ve İngiltere'nin 2003'te BMGK'nın kararı olmaksızın, uluslararası hukuku ihlal ederek Irak'ı işgal etmesini anımsatıyor." ifadesini kullandı.



Sergey Lavrov, ABD'nin saldırısında Suriye'de görevli Rus askerlerden hayatını kaybeden olmadığını da bildirdi.