ABD İncirlik'ten ayrılacak mı? Bozdağ açıkladı

Bakanlar Kurulu sonrası Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ açıklama yaptı.

Başaran Holding'e ait özel jet İran sınırları içinde malesef düştü. Uçakta bulunan yolcular ve mürettebat malesef hayatını kaybetti. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Hayatını kaybedenlerin naaşlarına ulaşıldı. Onlarla ilgili işlemler devam ediyor.

Elimizdeki verilere göre kazanın nedeni şuanda belli değil. Bunların net sonucu kara kutunun incelemesinden sonra diğer verilerin incelemensinden sonra ortaya çıkacaktır.

AFRİN HAREKATI

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 3 bin 381 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 212 bölgenin de kontrol altına alındığını açıkladı.

ABD İNCİRLİK'TEN ÇEKİLİYOR MU?

ABD'nin İncirlik'ten çekilmesine dair haberler medyada yer aldı.Bu bilgiler ABD tarafından da yalanlandı. Böyle bir karar yok.

ABD İLE MÜNBİÇ GÖRÜŞMELERİ

Müzakere sonunda belli bir noktaya gelindi. Anlaşma sağlanamazsa Türkiye teröristleri temizlemeye kararlı.

Ayrıntılar geliyor..

Kaynak: AA