Son Dakika!
20 Mart 2018 11:37 | Son Güncelleme: 20 Mart 2018 11:40

ABD ile Münbiç görüşmesi

Çavuşoğlu Abd ile görüşmeler kesilmedi, Müsteşarımız ABD'ye gidecek.

ABD ile Münbiç görüşmesi

Detaylar geliyor...


Kaynak: ajanshaber

Etiketler: sondakika


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