ABD ile Münbiç görüşmesi
Çavuşoğlu Abd ile görüşmeler kesilmedi, Müsteşarımız ABD'ye gidecek.
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Kaynak: ajanshaber
Detaylar geliyor...
Kaynak: ajanshaber
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