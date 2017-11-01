ABD heyeti Myanmar'da Arakanlı liderlerle görüştü

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert, Nüfus, Mülteciler ve Göçten sorumlu Müsteşar Yardımcısı Henshaw'ın Arakan bölgesindeki toplum liderleriyle görüştüğünü duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Simon Henshaw'ın, Myanmar'da Arakanlı liderlerle bir araya geldiği bildirildi.



Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert, günlük basın toplantısında Myanmar ve Bangladeş'i ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanlığı heyeti hakkında açıklamalarda bulundu.



Sözcü, Nüfus, Mülteciler ve Göçten sorumlu Müsteşar Yardımcısı Henshaw'ın Myanmar ve Bangladeş'te Arakanlılar hakkında görüşmeler yaptığını belirterek, "Heyet Myanmar'daki ilk görüşmelerini tamamladı." dedi.



Nauert, heyetin Myanmar'daki ilk temaslarında Arakan bölgesindeki toplum liderleriyle bir araya geldiğini söyledi.



Sözcü, Myanmar ordusundan yetkililerle görüşülüp görüşmeyeceği hakkında ise bir açıklama yapmadı.



Ayrıca Nauert, "Myanmar'da yapacağımız görüşmelerde baskıyı artıracağız." ifadesini kullandı.