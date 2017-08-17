Son Dakika!
17 Ağustos 2017 09:03 | Son Güncelleme: 17 Ağustos 2017 09:04

ABD Hava Kuvvetleri'ne ait helikopter düştü

Amerika Birleşik Devletleri'ne ait Kara Şahin tipi askeri helikopter Hawai Adası açıklarında düştü.

ABD Hava Kuvvetleri'ne ait helikopter düştü

Amerika Birleşik Devletleri'ne ait Kara Şahin tipi askeri helikopter Hawai Adası açıklarında düştü.

Sahil güvenlikten yapılan ilk açıklamada, Kara Şahin tipi helikopterin eğitim uçuşu sırasında 5 mürettebatla düştüğü belirtildi.

Mürettebatı arama çalışmalarına, bir Herkül tipi askeri uçak, Hawaii itfaiye ekipleri ve kıyı devriyeleri katılıyor.

Askeri yetkililer hava koşullarının kazaya neden olabileceğini belirtiyor.

Etiketler: dünyagündemabdhelikopter


0Yorum Yap