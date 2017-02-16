ABD Genelkurmay Başkanı Dunford Türkiye'ye gelecek

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, Bakü temaslarının ardından yarın Türkiye'ye geçerek Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile görüşecek.

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valeriy Gerasimov Bakü'de bir araya geldi. Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, iki ülke ilişkilerinin durumu, Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrikadaki uluslararası güvenlik konuları müzakere edildi.



Taraflar, dünyadaki gerginliklerin azaltılması için birlikte çalışma konusunda mutabık kalırken, görüşmede askeri faaliyetlerde güvenliğin artırılması, çatışma risklerinin azaltılması için ortak çalışmaların yönleri belirlendi.



Generaller, temaslarının devam ettirilmesi yönünde mutabık kaldı.

DUNFORD, ANKARA'YA GİDECEK



ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, Bakü temaslarının ardından yarın Türkiye'ye geçerek Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile görüşecek.