ABD düğmeye bastı Türkiye’ye karşı yeni bir tezgah mı kuruluyor?

Zeytin Dalı’yla hesapları bozulan ABD, Türkiye’ye karşı DEAŞ kartını yeniden sahaya sürüyor. Pentagon, “Afrin nedeniyle DEAŞ mücadelesinin sekteye uğradığı”nı iddia ettikten sonra örgüt Kerkük’te saldırılara başladı.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla planları bozulan ABD, Türkiye’ye karşı DEAŞ kartını sahaya sürmeye çalışıyor. Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekatı başladığı günden bu yana Türkiye üzerinde baskı kurmaya çalışan ABD, hesapları tutmayınca yeni bir taktik geliştirerek harekatın DEAŞ’la mücadeleyi akamete uğrattığı algısına soyundu. Dünya kamuoyunda Türkiye’ye baskının şiddetlenmesi için de adımlar art arda atılmaya başlandı.

Dünyaya ilk sinyal DEAŞ ile mücadelenin “asli unsuru” olarak lanse edilen PKK/PYD ve onun çatısını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) aracılığıyla verildi. Örgütün DEAŞ’la “sözde” savaşı geçici durdurma açıklamasını bin 700’ye yakın teröristi Afrin’e sevk ettiği bilgisi izledi.

ENDİŞE YAYIYORLAR

Teröristlere verdiği son teknoloji silahların Türk askerine doğrultulduğunu itiraf etmek zorunda kalan ABD, eş zamanlı DEAŞ söylemleriyle dünyaya “DEAŞ endişesi” yayarak harekatı durdurmaya çalışıyor.

ABD yetkililerinden gelen “DEAŞ’la mücadeleye odaklanalım” açıklamaları ve son olarak ABD Pentagon Sözcüsü Albey Robert Manning’in DEAŞ operasyonlarının Afrin harekatı nedeniyle kısmen askıya alındığına ilişkin söylemleri dikkat çekiyor.

İngiliz kanalı BBC tarafından geçtiğimiz aylarda çekilen gizli videoda ABD askerlerinin DEAŞ’lı teröristleri kamyonlarla başka yere taşıma görüntüleri uzun süre tartışıldı.

OYUNUN FARKINDAYIZ

Türkiye ise bu söylemlerin ardındaki planları okumaya odaklandı. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, “DEAŞ üzerinden yeni bir oyunun tezgahlandığı ve önümüzdeki günlerde Suriye’de bazı senaryolar ortaya çıkarılabileceği” uyarısında bulundu.

Bozdağ’ın bu sözlerinden sadece birkaç gün sonra uzun zamandır varlığını unutturan DEAŞ, Irak’ın Kerkük şehrinde saldırılar düzenledi.

Rakka’dan sonra burada güvenle hazırlanan DEAŞ’a, yeni planlamalar kapsamında, Irak görevi çıkarıldığı da böylelikle ortaya çıkmış oldu.

SENARYONUN PARÇASI

DEAŞ sadece Kerkük’te değil, Ankara’da da bir anda ortaya çıktı. ABD, Ankara Büyükelçiliğini DEAŞ saldırısı olasılığını gerekçe olarak kapattı.

Saldırı hazırlığındaki DEAŞ’lı teröristlerin bulundukları yerlerin istihbaratı da ABD tarafından verildi. DEAŞ’lı teröristler Samsun ve Kocaeli’de düzenlenen operasyonla yakalandı.

Ancak zanlıların evinde herhangi bir silah veya bombaya rastlanmaması dikkat çekti. İhbarların da, DEAŞ’ı yeniden hortlatmak isteyen ABD taktiğinin bir parçası olduğu belirtiliyor.

Bu arada ABD’nin DEAŞ’ı yeniden sahaya süreceği belirtiliyor. DEAŞ, Suriye’de Irak sınırı, Deyrizor’un güneyi ve İsrail sınırına yakın Deraa’da bulunuyor.

Deyrizor’daki DEAŞ varlığı, Rusya ve Esed ile zengin topraklar konusunda anlaşamayan ABD için koz. Deraa’dakiler ise İsrail’in Suriye’ye müdahalesi için kullanılacak.

Kaynak: yenişafak