ABD Dışişleri Bakanlığından Mescid-i Aksa açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert: Tansiyonun düşürülmesine hizmet eden ve iki tarafın bir araya gelmesine zemin hazırlayan tüm adımları kesinlikle destekliyoruz.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, İsrail'in Mescid-i Aksa çevresindeki metal dedektörleri kaldırmasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.



Sözcü Nauert, bakanlıkta düzenlediği basın brifinginde Mescid-i Aksa çevresinde yaşanan son gelişmelere ilişkin soruları yanıtladı.



ABD'nin öncelikli amacının bölgedeki gerilimin düşürülmesi olduğuna dikkati çeken Nauert, "Tansiyonun düşürülmesine hizmet eden ve iki tarafın bir araya gelmesine zemin hazırlayan tüm adımları kesinlikle destekliyoruz. Statükonun korunmasını destekler, tüm tarafların statükoya bağlı kalmasını memnuniyetle karşılarız." şeklinde konuştu.



"BARIŞIN KOLAYLAŞTIRILMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ"



Sözcü, İsrail'in metal dedektörler yerine yüksek teknolojiye sahip kameralar koyma kararının ABD tarafından nasıl karşılanacağı sorusu üzerine ilgili tarafların kendi aralarında uzlaşabilecekleri yöntemleri kabul etmeye hazır olduklarını söyledi. Nauert, "Biz destekleyiciyiz ve barışın kolaylaştırılması için çalışıyoruz." ifadesini kullandı.



Filistin'e destek vermek ve İsrail'in ihlallerini protesto etmek amacıyla İsrail'e gitmek isteyen ancak başkent Washington'daki Dulles Uluslararası Havalimanı'nda uçağa alınmayan Amerikalı aktivistlerle ilgili bir soruya da cevap veren Nauert, ifade özgürlüğünü önemsediklerini, ancak konunun asıl muhatabının bu yolcuların ülkeye girişine izin vermeyen İsrail yönetimi olduğunu belirtti.



Şu anki önceliklerinin bölgedeki gerilimi düşürmek olduğunu dile getiren Nauert, bundan sonra bu tür konuları daha derinlikli bir şekilde tartışabileceklerini ifade etti.



KUZEY KORE'YE GÖZ DAĞI



Öte yandan Kuzey Kore ile ilgili sorulara da cevap veren Nauert, başta ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson olmak üzere bakanlığın Kuzey Kore konusunda hassas olduğunu dile getirdi.



Nauert, "(Kuzey Kore lideri) Kim Jong-un'u nükleer silahlardan ve balistik füze programından vazgeçirmenin iyi bir yolu da ona karşı baskı kampanyası uygulamaktır. Bu, Bakan Tillerson göreve geldiğinde yönetimin en önemli önceliklerinden biriydi." şeklinde konuştu.



Uluslararası kamuoyunu ve özellikle Çin'i Kuzey Kore konusunda daha aktif davranmaya davet eden Nauert, "Bu, tüm dünyanın çıkarınadır." yorumunu yaptı.



İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma günü Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüş, olayda yaralanan 2 İsrail polisi ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmişti. Olayın ardından Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail güçleri, Harem-i Şerif'in iki kapısını pazar günü açmış, ancak kapılara elektronik metal arama dedektörleri yerleştirmişti.



İsrail Güvenlik Kabinesinin dün verdiği karar üzerine Mescid-i Aksa'nın kapılarındaki dedektör ve kameralar sökülerek kaldırılmıştı.