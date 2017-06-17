ABD destroyeri ile yük gemisi çarpıştı

Japonya'da ABD donanmasına ait USS Fitzgerald adlı destroyerin, Yokosuka kentinin 90 kilometre açıklarında bir yük gemisiyle çarpışması sonucu ABD donanmasından 7 mürettebatın kayıp olduğu bildirildi.

Japon haber ajansı Kyodo'nun haberinde, USS Fitzgerald'ın, Filipinler bandıralı yük gemisiyle yerel saatte 2.30 sularında çarpışması sonucu destroyerden 7 mürettebatın kayıp olduğu, 3'ünün yaralandığı bildirildi.



Kazada yaralanan Fitzgerald Komutanı Bryce Benson ve mürettebattan 2 denizcinin hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.



Japon Sahil Güvenlik ekipleri de kayıp mürettebatın aranması çalışmaları için devriye gemileri ve bir uçak görevlendirirken Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri (MSDF) de bir helikopter gönderdi.



Kazada Tokyo limanına giden Filipinli yük gemisi ve destroyerin hasar gördüğü ifade edildi.



Japon Meteoroloji Ajansı, kaza sırasında havanın açık, dalga boyunun yaklaşık 2 metre olduğunu açıkladı.



ABD donanmasına ait destroyer ile çarpışan yük gemisini işleten, Japonya gemicilik şirketi Nippon Yusen, gemideki 20 mürettebatının tamamının güvende olduğunu duyurdu.



Şubat ayında 21 milyon dolarlık güçlendirme ve bakım çalışması geçiren USS Fiztgerald, Asya-Pasifik bölgesinin güvenliği için Japon donanmasıyla çalışan ABD donanması bünyesinde görev yapıyordu.