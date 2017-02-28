ABD DEAŞ’a karşı 928 günde 11,7 milyar dolar harcadı

CENTCOM verilerine göre ABD'nin DEAŞ ile mücadele için 8 Ağustos 2014 tarihinden bu yana sürdürdüğü 928 günlük harekatın maliyeti 11.7 milyar dolara ulaştı.

ABD'nin DEAŞ ile mücadele kapsamında Irak ve Suriye’de icra ettiği operasyonlarda şubat sonu itibariyle 11 milyar 700 milyon dolar harcadığı bildirildi.



ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığına (CENTCOM) bağlı Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu verilerine göre 8 Ağustos 2014 tarihinden beri 928 günlük harekâtın maliyeti 11,7 milyar dolara ulaştı.



CENTCOM’un aylık olarak güncellediği rakamlara göre operasyonların günlük maliyeti ise 12,7 milyon dolara vardı.



Söz konusu miktarın yüzde 40’ının uçuş masraflarına, yüzde 22’sinin saldırılarda kullanılan mühimmata, yüzde 38’inin de lojistik ve misyon destek ile geri hizmet masraflarına harcandığı kaydedildi.



CENTCOM verilerine göre, 8 Ağustos 2014 ile 22 Şubat 2017 tarihleri arasında 14 bin 527’si ABD uçaklarınca olmak üzere DEAŞ karşıtı koalisyon 18 bin 458 hava saldırısı gerçekleştirdi.