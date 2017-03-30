ABD de YPG ile PKK'nın bir farkının olmadığını kabul ediyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Tillerson ile yaptığı görüşmeye ilişkin, "ABD yönetimi ve ilgili askerler dahil kurumlar ABD de YPG ile PKK'nın bir farkının olmadığını kabul ediyor." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson ile yaptığı görüşmeye ilişkin, "ABD yönetimi ve ilgili askerler dahil kurumlar ABD de YPG ile PKK'nın bir farkının olmadığını kabul ediyor. PKK terör listesinde ama maalesef Suriye'de YPG ile işbirliği geçmiş dönemde gördük ve geçmiş yönetimin YPG'ye destek verdiğini de üzülerek gördük." ifadelerini kullandı.



"SİYASİ BİR SÜREÇ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"



Çavuşoğlu ve Tillerson, görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın ABD'de tutuklanmasına ilişkin bir soru üzerine Çavuşoğlu, "Bu sürecin tamamen, Zarrap dahil siyasi bir süreç olduğunu düşünüyoruz ve görüyoruz." dedi.