ABD Büyükelçiliği Adil Öksüz'ün telefonla arandığını kabul etti

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden, FETÖ'nün "hava kuvvetleri imamı" olduğu belirtilen Adil Öksüz'ün ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğunca vizesinin iptal edildiğini bildirmek üzere arandığı açıklandı.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, FETÖ firarisi Öksüz'ün ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'ndan 21 Temmuz 2016'da aranmasına ilişkin açıklama yaptı.



Açıklamada, "Amerikan-Türk emniyet güçleri arasındaki yakın işbirliğinin doğrudan sonucu olarak, ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu’ndan Adil Öksüz adına kayıtlı bir numaraya 21 Temmuz 2016 tarihinde bir çağrı gerçekleştirilmiştir." denildi.



Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 21 Temmuz'da ABD’nin Türkiye Temsilciliği’ni arayarak, Adil Öksüz’ün Türkiye’den kaçmasını engelleme konusunda yardım talebinde bulunduğu savunulan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:



"Bunun arkasından Öksüz’ün vizesini iptal ettik ve ABD yasaları gereğince Öksüz’ü arayarak kendisini bu iptal konusunda bilgilendirmeye çalıştık. ABD Başkonsolosluğu’nun, şüphe uyandırmaktan çok uzak olan bu çağrısı, darbe girişiminin ardından ABD ve Türk emniyet güçlerinin yakın işbirliğini sergilemektedir."



Açıklamada, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu çalışanlarının Adil Öksüz ile görüşüp görüşmediğine ilişkin bilgi verilmedi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynakları, 21 Temmuz 2016'da, saat 10.22'de ABD İstanbul Başkonsolosluğu adına kayıtlı numaradan, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) "hava kuvvetleri imamı" olduğu belirtilen Adil Öksüz'ün cep telefonunun arandığına dair kayıt bulunduğunu bildirmişti.