ABD Başkonsolosluğundan daha tatmin edici bir cevap bekleriz

Başbakan Binali Yıldırım, Adil Öksüz'ün ABD Başkonsolosluğundan aranmasına ilişkin, "ABD Başkonsolosluğundan daha tatmin edici bir cevap beklediklerini söyledi.

Başbakan Binali Yıldırım, özel bir TV programına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Başbakan Yıldırım, "(Adil Öksüz'ün ABD Başkonsolosluğundan aranması) Öksüz'ün ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğundan aranmış olması, bunun ifadelere girmiş olması ve ifadelere girmesinden sonra 'Biz vizesini iptal etmek için aradık. 15 Temmuz'un faillerinden biriydi, onun için biz de duyarlılık gösterdik, Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı sorumlu davrandık, hemen vizesini iptal ettik'. Resmi açıklama bu. Yersen. Tabii başka şeyler de var mı yok mu bakmak lazım. İnsan 'Her iş bitti de o mu kaldı?' sorusunu sormaktan da geri duramıyor. Daha tatmin edici bir cevap bekleriz." diye konuştu.

HALKBANK GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ATİLLA'NIN ABD'DE TUTUKLANMASI



Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Atilla'nın ABD'de tutuklanmasına ilişkin yaptığı konuşmasında şöyle devam etti:



"Ülkemizi ziyaret etmekte olan ABD Dışişleri Bakanı'na da bu konu açılacak ve bunun sebebi sorulacaktır mutlaka, gerek Dışişleri Bakanımız ile gerekse Cumhurbaşkanımızın görüşmesinde bu konular ele alınıp gündeme getirilecek." dedi.

KERKÜK'TE IKBY BAYRAĞI ASILMASI



Başbakan Yıldırım, Kerkük'te IKBY bayrağı asılmasına ilişkin,"Bizim açımızdan da bu doğru bir iş değildir, gerekli tepkiyi diplomatik yollardan Dışişleri Bakanlığımız yapmıştır. Biz de uyarılarımızı yaptık, bu işin yanlışlığını ortaya koyduk." dedi.