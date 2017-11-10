ABD Başkanı Trump'tan Kuzey Kore açıklaması

ABD Başkanı Trump, "Kuzey Kore’nin nükleer silahlanma için attığı her adım, daha büyük bir tehlikeye atılan adımdır. Kuzey Kore’nin nükleer tehdidine karşı birlik olmalıyız." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, "ABD’ye yapılan haksız ticari ve ekonomik uygulamalara tolerans göstermeyeceğiz. Benim için ilk önce ABD." dedi.



Trump, Asya turu kapsamında Vietnam'ın Da Nang kentinde katıldığı Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nde konuştu.



ABD'den faydalanılmasına izin vermeyeceklerini belirten Trump, "Ekonomik kuralları yerine getirerek ticari anlaşma yapmak isteyenler, ABD'nin en yakın ekonomik ortağı olacaktır. ABD hükümetinin ihlal, hile veya ekonomik haksızlıklara göz yumacağını düşünenler, artık o günler bitti. ABD'ye yapılan haksız ticari ve ekonomik uygulamalara tolerans göstermeyeceğiz. Benim için ilk önce ABD." ifadelerini kullandı.



Trump, adil ve sürdürülebilir anlaşmalar için hazır olduklarını vurgulayarak, ABD'nin artık kaldıramayacağı anlaşmalar yapmayacağını söyledi.



ABD'nin Dünya Ticaret Örgütü tarafından adil bir muamele görmediğini ifade eden Trump, şu değerlendirmede bulundu:



"Artık bu kronik ticaret ihlallerini tolere etmiyor ve onlara hoşgörü göstermiyoruz. ABD adalet ve mütekabiliyet ilkelerine dayanan ticaret ilişkileri her zaman arayacaktır. ABD'nin bu istediği ticaret ilişkilerinin tam tersi uzun zamandır devam ediyor. ABD'de pazar engellerini azaltmamıza rağmen, diğer ülkeler pazarlarını ABD'ye açmadı."



Trump, Çin ziyaretinde bahsettiği ABD ile Çin arasındaki ticaret dengesizliği nedeniyle Pekin yönetimini suçlamadığını, sorumluluğun geçmişteki Amerikan yönetimlerinde olduğunu yineledi.



KUZEY KORE



APEC üyesi ülkelere Kuzey Kore'nin nükleer silah tehditlerine karşı birlik çağrısında bulunan Trump, Asya'nın Kuzey Kore'nin nükleer şantaj ve tehditleri altında yaşamaması gerektiğinin altını çizdi. Trump, "Kuzey Kore’nin nükleer silahlanma için attığı her adım, daha büyük bir tehlikeye atılan adımdır. Kuzey Kore'nin nükleer tehdidine karşı birlik olmalıyız." dedi.



Trump ayrıca, uyuşturucu, yolsuzluk ve terörizm gibi etkenlerin toplumlardan uzaklaştırılması için uygar insanların birlik olması gerektiğini vurguladı.



APEC zirvesinin ardından Trump, Vietnam'ın başkenti Hanoi'ye geçerek burada başta Devlet Başkanı Tran Dai Quang ile olmak üzere temaslarda bulunacak.



Görüşmelerin, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirme amaçlı bazı anlaşmalarla sonuçlanması bekleniyor.



Trump, Vietnam temaslarını tamamladıktan sonra 12 Kasım'da Asya turunun en son durağı Filipinler'e gidecek.



13 günlük Asya turuna pazar günü Japonya'dan başlayan Trump, daha sonra Güney Kore ve Çin'i ziyaret etmişti.



