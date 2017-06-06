ABD Başkanı Trump'tan Katar krizi ile ilgili açıklama

ABD Başkanı Trump, "Kral ve 50 ülke temsilcileriyle buluştuğum Suudi Arabistan ziyaretinin sonuç verdiğini görmek memnuniyet verici." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki krizle ilgili Twitter hesabı üzerinden yeni paylaşımlarda bulundu.



Trump, Twitter mesajında, "Kral ve 50 ülke temsilcileriyle buluştuğum Suudi Arabistan ziyaretinin sonuç verdiğini görmek memnuniyet verici. Aşırılığın finansmanına karşı katı bir çizgiyi takip edeceklerini söylemişlerdi ve tüm göstergeler Katar'ı işaret ediyordu. Belki de bu, terör korkusunun sonunun başlangıcı olacaktır." ifadesini kullandı.



Trump, bugün sabah saatlerindeki paylaşımında da, "Ortadoğu ziyaretimde, radikal ideolojilerin artık finanse edilemeyeceğini söyledim. Liderler Katar'ı işaret etti, bakın!" değerlendirmesini yapan Trump, aynı gün içinde ikinci kez Katar'ı suçladı.



Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Yemen dün sabah yaptıkları açıklamalarla "teröre destek vermekle suçladıkları" Katar ile diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatarak, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti. Katar'a karşı yapılan diplomatik ablukaya Maldiv Adaları ve uluslararası toplumca meşruiyeti olmayan darbeci general Halife Hafter destekçisi Libya Tobruk hükümeti de katılmıştı.