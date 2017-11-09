ABD Başkanı Trump Pekin'de

ABD Başkanı Trump için Asya turunun üçüncü durağı olan Çin'de resmi karşılama töreni yapıldı.

ABD Başkanı Donald Trump için Asya turunun üçüncü durağı olan Çin'de resmi karşılama töreni yapıldı.



Başkent Pekin'deki Tiananmen Meydanı'nda bulunan Büyük Halk Salonu'nun önünde düzenlenen programda Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, iki ülke ulusal marşlarının çalınmasının ardından askeri karşılama törenini izledi.



Trump, ellerinde Çin ve ABD bayrakları ile çiçekler bulunan ve kendisini selamlayan çocuklara alkışla karşılık verdi.



Şi ve Trump, devlet töreninin ardından ikili ve heyetler arası toplantılara geçti. Görüşmelerin ardından iki lider, ortak basın toplantısı düzenleyerek gazetecilere açıklamalarda bulunacak.



Asya turu kapsamında Japonya ve Güney Kore'deki temaslarının ardından dün Pekin'e gelen Trump, Devlet Başkanı Şi'nin ikinci dönem liderliğe seçildiği Çin Komünist Partisi (ÇKP) 19. Ulusal Kongresi'nden sonra bu ülkeyi ziyaret eden ilk lider oldu.



TRUMP, Şİ İLE GÖRÜŞTÜ



ABD Başkanı Donald Trump, üç günlük resmi ziyaret kapsamında dün geldiği Çin'de ev sahibi ülke Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi.



Başkent Pekin'deki Tiananmen Meydanı'nda bulunan Büyük Halk Salonu'ndaki görüşmede iki lider, iş birliği ve karşılıklı güven vurgusu yaptı.



Şi, Trump ile geniş kapsamlı toplantılar yapma fırsatı bulduklarını belirterek, Çin devleti ve halkı adına ABD liderinin ülkelerine yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



ABD lideri ile çok sayıda küresel ve bölgesel meseleye ilişkin derinlemesine görüş alışverişinde bulunduklarını aktaran Şi, Çin ve ABD arasındaki ilişkinin tüm dünyadaki barış, refah ve istikrarı ilgilendirdiğini söyledi.



Devlet Başkanı Şi, "Çin ve ABD için tek doğru yol, iş birliğidir." ifadesini kullanarak "daha iyi bir geleceğin ancak kazan-kazan ilkesi ile karşılanabileceğini" dile getirdi.



İki ülke arasındaki ilişkilerin ticaret, ekonomi ve kültürel dahil birçok alanda hızlı bir gelişme kaydettiğine değinen Şi, "Çin, ABD ile Kore Yarımadası ve Afganistan gibi çok sayıda uluslararası meselede karşılıklı iş birliğini geliştirdi." diye konuştu.



Şi, Çin-ABD ilişkilerinin yeni bir tarihi başlangıç noktasında olduğuna da dikkati çekerek, ilişkilerin karşılıklı saygı ve güven prensipleri çerçevesinde gelişmeye devam ederek tüm dünya halklarına kazanımlar sunmayı sürdüreceğini anlattı.



"KUZEY KORE KONUSUNDA DA AYNI DÜŞÜNCEDEYİZ"



Başkan Trump ise Şi ile birçok konuda fikir birliği sağladıklarını belirtti.



Kuzey Kore konusunda da aynı düşüncede olduklarını bildiren Trump, "Ne yazık ki bundan önceki hükümetlerimiz ABD-Çin ilişkilerinin kontrolden çıkmasına neden oldu ancak ben iki ülke arasındaki dengesizlikleri düzelterek her iki tarafın da menfaatine yönelik çalışacağım." değerlendirmesini yaptı.



Şi'ye "Bundan sonraki yıllarda dostluğumuzun süreceğine inanıyorum." diyen ABD lideri, "Sadece aramızdaki sorunları değil, tüm dünyada güvenliği tehdit eden sorun ve krizleri birlikte çözeceğiz." dedi.



İki lider, heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyerek gazetecilere değerlendirmelerde bulunacak.



Asya turu kapsamında Japonya ve Güney Kore'deki temaslarının ardından dün Pekin'e gelen Trump, Devlet Başkanı Şi'nin ikinci dönem liderliğe seçildiği Çin Komünist Partisi (ÇKP) 19. Ulusal Kongresi'nden sonra bu ülkeyi ziyaret eden ilk lider oldu.