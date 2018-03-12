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12 Mart 2018 13:06 | Son Güncelleme: 12 Mart 2018 13:38

ABD Başkanı Donald Trump: Bu sefer Uyuşturucu satıcılarını hedef aldı

ABD Başkanı Donal Trump, Cumartesi günü mitingde yaptığı konuşmada uyuşturucu satıcılarının ölüm cezası alması gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump: Bu sefer Uyuşturucu satıcılarını hedef aldı

Trump, uyuşturucu satıcılarının insanları öldürdüğünü, bu yüzden ölüm cezasına layık olduklarını söyledi.

Uyuşturucu sorununu çözmenin tek yolu daha sert yaptırımlardır. 1 kişiyi öldürünce ölüm cezası alırsın. Uyuşturucu satarak cebini doldurup 500 insanı öldürürsün, hapse bile girmezsin. Oyun oynamayı bırakmanın zamanı geldi" ifadelerini kullandı.


Kaynak: haber7

Etiketler: abd başkanı donal trumpabd


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