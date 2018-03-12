ABD Başkanı Donald Trump: Bu sefer Uyuşturucu satıcılarını hedef aldı
ABD Başkanı Donal Trump, Cumartesi günü mitingde yaptığı konuşmada uyuşturucu satıcılarının ölüm cezası alması gerektiğini söyledi.
Trump, uyuşturucu satıcılarının insanları öldürdüğünü, bu yüzden ölüm cezasına layık olduklarını söyledi.
Uyuşturucu sorununu çözmenin tek yolu daha sert yaptırımlardır. 1 kişiyi öldürünce ölüm cezası alırsın. Uyuşturucu satarak cebini doldurup 500 insanı öldürürsün, hapse bile girmezsin. Oyun oynamayı bırakmanın zamanı geldi" ifadelerini kullandı.
Kaynak: haber7