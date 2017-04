ABD basını Rusya'nın vereceği cevabı konuşuyor

ABD medyası askeri operasyonun başlamasının ardından gelişmeleri anlık olarak takipçilerine duyurdu.

ABD'nin İdlib’in Han Şeyhun beldesinde düzenlenen kimyasal saldırısının ardından Esed rejimine ait askeri Şayrat Hava Üssündeki hedefleri 50’den fazla Tomahawk füzesi ile vurması ABD medyasında geniş yer buldu.



ABD'nin önde gelen New York Times gazetesi, ABD'nin Suriye'ye askeri müdahalesini "ABD kimyasal saldırının ardından Suriye'yi vurdu" başlığıyla duyurdu.



Suriye hükümetinin 80'den fazla sivilin ölümüne neden olan kimyasal silah saldırısına karşılık ABD'nin Suriye'ye füze saldırısı düzenlediği belirtilen haberde, ABD Başkanı Trump'ın "Bu gece kimyasal saldırının yapıldığı askeri üssü hedef alan bir saldırı emrini verdim. Ölümcül kimyasal silahların yayılmasını ve kullanılmasını önlemek, ABD'nin ulusal güvenliği için hayati önem taşıyor." sözlerine yer verildi.



ABD'NİN ESED'E KARŞI İLK ASKERİ MÜDAHALESİ



Haberde, Beyaz Saray'ın ilk defa Beşşar Esed güçlerine yönelik askeri müdahale emri verdiğine de dikkat çekildi.



Wall Street Journal gazetesinin manşetten verdiği haberinin başlığı ise "ABD Suriye'nin hava üssünü füzelerle vurdu" oldu.



Haberde, ABD'nin hava saldırılarının, Beşşar Esed rejimini hedef alan ilk askeri operasyon olduğu ve askeri müdahalenin Trump'ın İdlib'de düzenlenen kimyasal saldırının ardından "Benim Suriye ve Esed'e karşı tavrım çok değişti" açıklamasından bir gün sonra gerçekleştirildiği ifade edildi.



Trump'a yakınlığıyla bilinen Fox News televizyonu ise, Trump'ın başkanlık seçimi kampanyası döneminde ABD'nin Suriye'de iç savaşa çekilmek istendiği konusunda uyardığı, ancak bu hafta kimyasal saldırıda ölen çocukların fotoğraflarını gördükten sonra harekete geçtiği değerlendirmesinde bulundu.



Haberde, Trump'ın Suriye'ye saldırma kararının eski ABD Başkanı Barack Obama'nın, Esed'i Şam'ın kırsalında yüzlerce kişiyi öldürdükten sonra askeri harekatla tehdit etmesinden üç buçuk yıl sonra geldiğine dikkat çekildi.



Suriye'de kimyasal silah kullanılmasının ardından "kırmızı çizgisinin" aşıldığını söyleyen Obama'nın İngiltere'den destek alamayınca askeri müdahaleden vazgeçtiği de hatırlatıldı.



"RUSYA NASIL CEVAP VERECEK?"



Washington Post gazetesinde yer alan haberde ise ABDnin kimyasal silah saldırısı nedeniyle Suriye askeri üssünü vurduğu belirtilerek, "Bundan sonraki en önemli soru şu: Rusya nasıl cevap verecek?" ifadeleri kullanıldı.



Suriye'de askeri operasyon yapmanın sonuçlarına ilişkin olasılıkların aktarıldığı haberde en büyük riskin Rusya ile karşı karşıya gelmek olduğu belirtildi.



Barack Obama'nın askeri operasyonu değerlendirdiği 2013'ün aksine bugün sahada Rus birliklerinin olduğu kaydedilen haberde Rusların hava savunma sistemlerinin ABD uçaklarını düşürme kapasitesine sahip olduklarına dikkat çekildi.



Rus askerlerinin Suriye güçleriyle iç içe geçtiği de belirtilerek Suriye askeri hedeflerine yapılacak her saldırının Rus kayıplarına da yol açabileceğine işaret edildi.



Haberde yer alan uzman görüşlerinde ise bazen müdahale etmemenin daha büyük bir risk anlamına da gelebileceği savunularak, Obama'nın kararsızlığının Esed'e cesaret verdiği belirtildi.



Obama yönetiminde üst düzey görevlerde bulunan Phil Gordon, gazeteye yaptığı açıklamada, "Eğer harekete geçmezseniz Esed'e ve destekçilerine 'istediğiniz kadar sarin gazlı saldırı yapabilirsiniz' demiş olursunuz. Esed Obama'yı denemişti şimdi de Trump'ı deniyor." ifadelerini kullandı.



"RUSLARA ÖNCEDEN BİLGİ VERİLDİ"



CNN de saldırıya ilişkin haberinde, bir Pentagon yetkilisinin verdiği bilgilere göre, füze atılan hava üssünde Rus unsurların da bulunduğunu ancak muhtemel can kaybının önlenmesi için Ruslara önceden bir kaç kez bilgi verildiği belirtildi.



Haberde, Trump'ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yiyeceği yemek öncesi Ulusal Güvenlik Konseyi ile detayları görüştüğü, Cinping ile yemek yediği sırada da söz konusu füze saldırısının gerçekleştirildiği aktarıldı.



Haberde Başkan Trump'ın 7 Eylül 2013'te eski Başkan Obama'nın Suriye'ye müdahaleyi değerlendirdiği günlerde Twitter'da paylaştığı bir mesaja da yer verildi. Trump'ın söz konusu mesajda "Başkan Obama Suriye'ye saldırma. Bunun iyi bir tarafı yok aksine çok büyük dezavantajı var. Barutunu daha önemli günler için sakla." yazdığı görülüyor.