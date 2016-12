ABD basını Rus Büyükelçiyi geniş gördü

ABD basını, saldırıya haberlerinde foto ve video galerilerle geniş yer verdi.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesi ABD basınında da geniş yer buldu.



ABC'nin internet sitesinde, "Rus diplomat Türkiye'de kameralar önünde suikaste uğradı" başlığıyla verilen haberde, saldırganın, büyükelçiyi vurduktan sonra "Suriye'yi unutmayın" diye bağırdığı, Associated Press (AP) ajansı foto muhabirinin, bu anlara tanıklık ettiği ifade edildi.



Saldırıyla bağlantılı bir diğer haberde, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde ateş açan bir kişinin gözaltına alındığı, olayda yaralanan olmadığı bilgisi verildi.



CNN kanalı da, internet sitesinde saldırı anının da yer aldığı bir video galeri yayınladı. Altı videodan oluşan galeride ilk videoda geçen alt yazılarda saldırının, Türkiye ile Rusya arasında ilişkilerin iyileştiği bir dönemde meydana gelmesine dikkat çekildi.



NBC kanalı, saldırı haberinin başlığında, AP foto muhabirinin "Gözlerimin önünde son bulan bir yaşam" ifadesini kullandı. Haberin devamında da foto muhabirinin anlatımına yer verildi.



USA Today de foto galerisiyle verdiği haberde, foto muhabirlerinin saldırıyı an be an kayıt altına aldığına vurgu yapıldı.



New York Times'ın haberinin girişinde, "Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi, 'Allah büyüktür' ve 'Halep'i unutmayın, Suriye'yi unutmayın' diye bağıran silahlı bir Türk tarafından dün gece Ankara'daki bir sergide suikaste uğradı." ifadesini kullandı.



Washington Post da "Türk polis memuru, Halep yakarışıyla, Ankara'da Rus Büyükelçiyi vurdu" başlığıyla verdiği haberinde,"Suriye'deki katliamı öfkeyle kınayan Türk polis memuru, pazartesi günü Ankara'da Rusya'nın Türkiye'deki büyükelçisini öldürdü." ifadesi yer aldı. Haberde, "diplomatın sanat galerisinde korku içinde izleyicilerle dolu bir odada vurulmasının videoya çekildiği ve videonun hızla tüm dünyaya yayıldığı" vurgusu yapıldı.



Los Angeles Times'ın haberinin başlığında Rus Büyükelçiyi öldüren polis memurunun izinli olduğuna işaret edildi. Haberde de, "Halep'i, Suriye'yi unutmayın!" diye bağıran, izinli Türk polis memurunun, Rus Büyükelçiyi vurarak öldürdüğü, olayın videoya çekilerek sosyal medyada paylaşıldığı belirtildi.



Huffington Post da "Rus Büyükelçi, Türkiye'nin başkenti Ankara'da vurularak öldürüldü." başlığıyla verdiği haberinde, "Gülen" ara başlığıyla Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve saldırganın bu örgütle bağlantısı olduğu ihtimali bilgisine yer verdi.

Kaynak: AA