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19 Eylül 2017 09:08 | Son Güncelleme: 19 Eylül 2017 09:10

ABD Afganistan'a yaklaşık 3 bin asker daha yollayacak

ABD Savunma Bakanı Mattis: Tam olarak 3 bin civarında ve henüz son imza atılmadı, küçük bazı detaylara bakıyoruz.

ABD Afganistan'a yaklaşık 3 bin asker daha yollayacak

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Afganistan'a yaklaşık 3 bin asker daha yollayacaklarını bildirdi.

Mattis, Pentagon'da gazetecilere yaptığı açıklamada, henüz konuya ilişkin son imzaların atılmadığını kaydetti.

ABD Savunma Bakanı Mattis, "Tam olarak 3 bin civarında ve açık olmak gerekirse henüz son imza atılmadı ve küçük bazı detayların çözümüne bakıyoruz." dedi.

ABD'nin Afganistan'a göndereceği 3 bin civarındaki askerden sonra bu ülkedeki toplam asker sayısı 14 bin dolayında olacak.

Pentagon'dan ağustos ayında, bu ülkedeki asker sayısının 11 bin civarında olduğu açıklaması yapılmıştı.

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