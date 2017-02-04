Abant Tabiat Parkı'nda sömestir yoğunluğu

Bolu'nun önemli turizm merkezlerinden biri olan Abant Tabiat Parkı'nda, yarı yıl tatilinin son günlerinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Ankara ve İstanbul arasında yer alan ve Bolu'ya yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan Abant, sömestir tatilinde ziyaretçilerin gözde mekanları arasında yer almaya devam ediyor.



Günübirlik ya da tabiat parkında bulunan otellerde konaklamak için gelen tatilciler, ormanlık alan içerisinde yürüyüş yaptı. Şambrel ile kayan, at ve faytona binen tatilciler hatıra fotoğrafı çektirdi.



Bazı tatilciler ise göl çevresinde bulunan piknik alanlarında mangal yaptı.