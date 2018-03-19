AB, Rusya'nın Salisbury saldırısına açıklık getirmesini istiyor

Avrupa Birliği Konseyi Rusya'nın saldırısı hakkında açıklama yaptı. Açıklamada "AB, Rusya'nın İngiltere ve uluslararası toplumun konuya ilişkin sorularını acilen cevaplamasını bekliyor" denildi.

Avrupa Birliği (AB), İngiltere'de zehirlenen eski Rus ajan ile ilgili, İngiltere ile tam dayanışma içinde olduğunu belirterek, Rusya'nın acilen konuya açıklık getirmesini talep etti.

AB Dışişleri Konseyi Toplantısı'nda çifte ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia’nın sinir sistemi üzerinde etkili ve askeri nitelikte Rus yapımı bir kimyasal madde ile zehirlendiği iddiası gündeme geldi. Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan AB Konseyi, bir polisin de ağır bir şekilde etkilendiği Salisbury saldırısını güçlü bir şekilde kınadığını belirtti.

Açıklamada, "Bu yasa dışı ve ihtiyatsızca gerçekleştirilen saldırı birçok vatandaşın da hayatını tehlikeye atmıştır. AB, İngiliz hükümetinin saldırıyı yüksek ihtimalle Rus Federasyonu'nun yaptığına dair değerlendirmesini ciddi bir şekilde ele almaktadır." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA