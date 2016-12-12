AB, PKK sorusuna cevap veremedi

AB Komisyonu Başsözcü Yardımcısı Winterstein, terör örgütü PKK hakkındaki soruları yanıtsız bıraktı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başsözcü Yardımcısı Alexander Winterstein, terör örgütü PKK'nın Avrupa'daki faaliyetlerinin durdurulması için harekete geçip geçmeyeceklerine ilişkin soruları yanıtsız bıraktı.



Winterstein, İstanbul’da yaşanan terör saldırısına ilişkin, "AB yetkililerinin ilk açıklamalarında terör kelimesini kullanmamasının nedeni neydi? AB tarafından terör saldırısına ilişkin resmi açıklama yapılması neden 15 saat sürdü? PKK'nın AB terör örgütleri listesinde bulunduğu göz önünde tutulduğunda, AB üyesi ülkeleri, PKK’nın eylemlerine karşı somut karşılık vermeye çağırıyor musunuz?” sorusuna yanıt vermedi.



Bu sorunun AB siyasi liderlerine yöneltilmesi gerektiğini anlatan Winterstein, AB'nin resmi açıklamalarında "terör" kelimesinin yer aldığını söyledi.



Winterstein, bir başka gazetecinin,"Kısa süre önce düzenlenen AB internet terörü forumuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Terörü övmek ve doğrulamak, Avrupa genelinde bir suç unsurudur. Fransa’da onlarca kişinin sırf terörle ilgili internet sitelerini ziyaret ettikleri için geçen ay gözaltına alındıklarını gördük.Türkiye’ye döndüğümüzde ise cumartesi gecesi PKK’nın saldırısı sonrası da yüzlerce PKK sempatizanı Avrupa genelinde bu saldırıyı yüceltip kutladılar. AB’ye aday bir ülkedeki terör saldırılarını kutlayan bu insanlar için artık Avrupa’nın bir adım attığını görebilecek miyiz?” sorusuna, "Biz, AB olarak daha önce PKK ile ilgili açıklama yaptık. Bizim Avrupa’da ve dünyada nerede olursa olsun teröre karşı güçlü kararlılığımız var." cevabını verdi.



Winterstein, Genişlemeden Sorumlu Komiser Hahn ile ilgili, "Yakın zamanda terörle bağlantılı 3 kişiyle görüştü. Bir PKK’lı teröristin cenazesini omuzlayan bir vekil, diğeri PKK’ya silah sağlayıp güvenlik güçlerini köşeye sıkıştırmakla suçlanan bir kişi daha var, o da Kuzey Irak’taki PKK inlerinde 5 yıl kalan biri. Bu Avrupa Birliği’nin yeni genişleme yaklaşımı mı? Yoksa, bu terörle bağlantılı insanlar için bir yaptırım görecek miyiz? AB yeni bir genişleme konsepti benimseyecek mi?” sorusuna karşılık, "AB Komisyonu’nun PKK ve terörle mücadelesi açıkça ortada." demekle yetindi.



Öte yandan 44 kişinin yaşamını kaybettiği İstanbul'daki terör saldırısı sonrasında AB kurumlarının yetkilileri, tepkilerini göstermek için ilk saatlerde sosyal medya açıklamalarını yeterli gördü. Saldırının üzerinden saatler geçmesine rağmen AB tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Martin Schulz, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, AB Komisyonunun Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn attıkları twitlerde "terör" kelimesini kullanmadı.



"Terör" kelimesi içeren resmi AB açıklamasının yapılması saldırılardan 15 saat sonra gerçekleşti.



Aynı AB kurumları ve yetkilileri, Paris, Brüksel ve Nice terör saldırılarından sadece dakikalar sonra tepki vermişti.

Kaynak: AA