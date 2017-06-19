AB, Paris Anlaşmasını sahiplendi

Avrupa Birliği Konseyi, ABD'nin çekildiği Paris Anlaşması'na güçlü biçimde bağlı olunduğunu ve iklim değişimine karşı küresel liderlik çabalarının süreceğini açıkladı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, ABD'nin çekildiği Paris Anlaşması'na güçlü biçimde bağlı olunduğunu ve iklim değişimine karşı küresel liderlik çabalarının süreceğini açıkladı.



Lüksemburg'da yapılan AB Çevre Konseyi toplantısının sonuç bildirisinde, Paris İklim Anlaşması’nın uygulanmasına güçlü ve karalı bir biçimde devam edileceği belirtildi.



Bildiride, ABD’nin tek taraflı olarak Paris Anlaşması'ndan çekilmesinden "derin üzüntü" duyulduğuna dikkat çekilerek, iklim anlaşmasının amacına uygun bir biçimde tasarlandığı kaydedildi.



Anlaşmanın tekrar müzakere edilemeyeceğinin altı çizilen bildiride, iklim değişimi ile mücadele konusunda AB'nin küresel liderlik rolüne güven duyulabileceği ifade edildi.



PARİS ANLAŞMASI



Aralık 2015'te Paris'te yapılan 21. Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'nda (COP21) onaylanan anlaşma, Nisan 2016'da New York'taki BM Genel Merkezi'nde ABD, Çin ve Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 190'dan fazla ülke tarafından imzalanmıştı.



Dünyaya en fazla sera gazı salan ülkeler olan ABD ve Çin'in iklim konusunda ilk defa birlikte bir anlaşmaya imza atması ve yürürlüğe sokması nedeniyle anlaşma tarihi bir adım olarak nitelendirilmişti. Küresel sıcaklık artışını 2 derecenin altında tutmayı hedefleyen metnin, uluslararası anlamda hukuki bağlayıcılığı bulunuyor.



ABD Başkanı Donald Trump'ın haziran başında ülkesini anlaşmadan çıkaracağını açıklaması, anlaşmaya imza atan taraflarca tepkiyle karşılanmıştı.



AB yetkilileri ay başında Çin ile yaptıkları zirvede iklim değişimiyle mücadeleyi öncelikle ele alınan konular arasında tutmuştu. AB ve Çin, ABD'nin bu konuda sergilediği tavrına rağmen birlikte hareket etme konusunda anlaşmaya varmıştı.