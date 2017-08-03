AB Konseyi Başkanı Tusk, Polonya'da 8 saat ifade verdi

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk, 2010'da Polonya eski Cumhurbaşkanı Lech Kaczynski'nin hayatını kaybettiği uçak kazasıyla ilgili tanık sıfatıyla 8 saati aşkın ifade verdi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, 2010'da Polonya eski Cumhurbaşkanı Lech Kaczynski'nin hayatını kaybettiği uçak kazasıyla ilgili tanık sıfatıyla 8 saati aşkın ifade verdi.



Tusk, Polonya'nın başbakanı olduğu dönemde meydana gelen kazayla ilgili tanık sıfatıyla yer aldığı soruşturmada Polonyalı savcılara ifade verdi.



Eski cumhurbaşkanı Lech Kaczynski'nin ikiz kardeşi ve iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisinin (PiS) lideri Jaroslaw Kaczynski, ifadenin ardından yaptığı açıklamada, "Tusk, korkmalı." ifadesini kullandı.



Donald Tusk ise yaptığı açıklamada , "Benim korkacak bir şeyim yok. Ne kadar istese de Sayın Kaczynski beni korkutamaz." dedi.



Polonya'da parlamentonun milletvekilleri ve adalet bakanına, Yüksek Mahkeme üyelerini yargı çevrelerine danışmadan atama yetkisi veren yasa tasarısının kabulüne bir kez daha tepki gösteren Tusk, "Son zamanlarda atılan sistematik adımlar, yöneticilerin aklında yargı sisteminin de rakiplere, muhaliflere ve sevmedikleri insanlara karşı hizmet veren bir organ olduğuna dair şüphelere yer bırakmıyor. Korkarım ki ben de bu gruptanım." değerlendirmesinde bulundu.



Tusk, hukuki nedenlerden dolayı sorgulamanın içeriğine dair detay veremeyeceğini sözlerine ekledi.



POLONYA MUHALEFETİ SORGULAMAYA TEPKİLİ



Tusk'ın başbakanlığı döneminde başında olduğu ana muhalefet partisi Sivil Platform Partisinin lideri Grzegorz Schetyna, bugünkü sorgulamayı "cadı avının bir parçası" olarak niteledi.



Muhalefetteki Modern Parti milletvekili Katarzyna Lubnauer de sorgulamanın "siyasi intikam eylemi ve eski başbakanı karalamaya yönelik bir girişim" olduğunu söyledi.



Polonya'da 2007-2014 döneminde başbakan olan Tusk, Kaczynski'nin hayatını kaybettiği uçak kazasıyla ilgili soruşturmada "görevini ihmal etmekle" suçlanıyor. Jaroslaw Kaczynski ise Tusk'u, kazadan dolaylı sorumlu olmakla ve soruşturmayı kötü yönetmekle suçluyor.



Hakkındaki suçlamaları reddeden Tusk ise kendisine yönelik suçlamaları "siyasi cadı avı" olarak nitelemişti. Destekçileri de Jaroslaw Kaczynski'nın suçlamalarının 2019 parlamento, 2020 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Tusk'un önünü kesmeye yönelik olduğunu savunmuştu.



AB Başkanı Tusk, 19 Nisan'da gittiği ülkesinde, Polonya ve Rusya istihbarat yetkilileri arasında uçak enkazının incelenmesi için "gizli ve yasa dışı" anlaşma yapıldığı iddialarını soruşturan savcılara tanık sıfatıyla 8 saat ifade vermişti.