AB Komisyonundan Hollanda açıklaması

AB Komisyonu Başsözcüsü Schinas, Hollanda'nın skandal tavrına ilişkin, "Toplantı ve mitingler ülkelerin karar alanıdır. AB olarak üyelere toplantıları nasıl yapacakları konusunda karışamayız." dedi.

AB Komisyonu Başsözcüsü Margaritis Schinas, AB Komisyonunun günlük basın toplantısı sırasında Hollanda'nın skandal tavrına ilişkin açıklamalarda bulundu.



Hollanda ile Türkiye arasında yaşananlarla ilgili, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans'ın muhataplarıyla temas halinde olduklarını belirten Schinas, "Avrupa Birliği, Türkiye'yi durumu daha da kötüleştirme riski taşıyabilecek aşırı söylem ve eylemlerden kaçınmaya çağırmaktadır. Sorunlu konular ancak açık ve doğrudan iletişim kanalları yoluyla çözülebilir." dedi.

"TOPLANTILARI NASIL YAPACAKLARINA KARIŞAMAYIZ"



Schinas, toplantı ve miting düzenleme izinin üye ülkelerin kendi inisiyatifinde olduğuna dikkati çekerek, "Türkiye ve bazı AB üyesi ülkeler arasında durumu daha ilerletmemenin ve tansiyonu düşürmenin yolunu bulmak gerekli." diye konuştu.



Bir gazetecinin, "Toplantı hakkı üye ülkelerin karar alanı dediniz. Anayasa değişikliğinde 'Hayır' için Avrupa ülkelerinde özgürce kampanya yapılabiliyor. Terör örgütü PKK destekçileri de bunu yapabiliyor. 'Evet' kampanyasında Avusturya'da, Almanya'da ve Hollanda'da bunun tersini görüyoruz. Bu durum Türkiye'de 'Hayır'a izin var evet'e izin yok gibi anlaşılıyor. Ben Rotterdam'daydım. Bazı Türk gazeteciler, barışçıl kalabalıkla beraber saldırıya uğradı. Burada siz Hollanda'nın Türklere, diplomatlara ve gazetecilere uyguladığı şiddeti tasvip mi ediyorsunuz?" sorusu üzerine Schinas, şu yanıtı verdi:



"AB, özgürlükleriyle gurur duyar. Ama toplantı ve mitingler ülkelerin karar alanıdır. Bu ulusal ve uluslararası hukuka uygun olarak gerçekleşir. Burada AB olarak biz üyelere bu toplantıları nasıl yapacakları konusunda karışamayız."

"KONULAR AÇIK İLETİŞİMLE ALINMALI"



Schinas, bir gazetecinin "Türkiye'de benzer bir durum yaşansaydı buna nasıl yanıt verirdiniz? Hollanda'da bir bakan engellendi. Saatlerce aracında tutuldu. Diğer diplomatlarda kısa süre alıkonuldu. AB buna nasıl bir yorumda bulunmaz? Bir diplomata bu yapılanları kınamıyor musunuz? sorusuna, "Ben yorumumu yaptım. Bu komisyonun pozisyonu. Bu konular açık ve doğrudan iletişimle ele alınmalı." diye yanıtladı.



Yaşanan gelişmelerin AB-Türkiye sığınmacı anlaşmasına olası etkilerinin sorulması üzerine Schinas, "Yapıcı bir tutumla bu anlaşmanın devam ettirilmesi için yapıcı bir şekilde Türk tarafıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.