AB ile NATO arasındaki iş birliği artıyor

Avrupa Birliği (AB) ile NATO'nun iş birliğini artırdığı duyuruldu.

AB Konseyinin yayımladığı ilerleme raporunda, NATO ve AB arasındaki iş birliğini artırmayı öngören ortak teklifler seti çerçevesinde 42 farklı alanda iş birliği sağlandığı bildirildi.



Ayrıca gelecek aralıkta, ikili iş birliğinin nasıl daha ileriye götürüleceğini irdeleyen yeni bir raporun yayınlanacağı belirtildi.



AB-NATO arasındaki iş birliğinin "açıklık, şeffaflık ve iki kurumun da özerk karar alma mekanizmaları" göz önünde tutularak tüm üye ülkelerin katılımıyla devam ettirilmesi gerektiği vurgulandı.



Raporda, NATO'nun ittifak üyesi olmayan AB üyesi ülkelerle iş birliğinin önemine dikkati çekildi.



Tarafların özellikle siber saldırılar gibi hibrit tehditleri bertaraf etme konusunda gelişme kaydettiği bildirildi. AB ve NATO'nun ortak savunma güçlerini geliştirme konusunda, özellikle havadan havaya yakıt ikmali hususunda somut çalışmalar yaptığı ifade edildi.



Diğer yandan, Akdeniz'de AB'nin "Operasyon Sophia" harekatı ile NATO'nun "Deniz Muhafızı Harekatı" arasındaki iş birliğinin düzenli bilgi paylaşımı ve lojistik destekle genişletildiği belirtildi.



NATO ve AB güçlerinin hibrit tehdit senaryosuna karşı ortak bir tatbikat düzenleyeceği de raporda vurgulandı.



NATO ile AB yetkilileri geçen temmuzda, bir bildiriye imza atarak aralarındaki stratejik ortaklık çerçevesinde iş birliğini istisnai durum olmaktan çıkarıp günlük rutin iletişimin parçası haline getirmeyi amaçladıklarını bildirmişti.