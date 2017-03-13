Almanya ve Hollanda'da yaşanan skandalların ardından AB'den açıklama

Avrupa Birliği (AB) Türkiye'ye, Hollanda ve diğer AB ülkeleri ile ilişkileri daha da kötüleştirecek aşırı söylem ve eylemlerden kaçınması çağrısında bulundu.

AB Komiserleri Mogherini ve Hahn, "Türkiye ve bazı AB üyesi ülkeler arasında son günlerde yaşanan tansiyonun ardından, konunun daha fazla tırmandırılmasından kaçınmak ve durumun sakinleşmesi için yollar bulmak gerekmektedir." açıklamasında bulunarak, sorunlu konuların ancak açık ve doğrudan iletişim kanalları yoluyla çözülebilebileceğini belirttiler.



Avrupa Birliği'nin açıklamasında, Türkiye'de planlanan anayasa değişikliklerinin 'AB adayı ülkelerin uymak zorunda oldukları zorunluluklar' kapsamında yeniden değerlendirileceğini belirtti.