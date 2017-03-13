AB-Gazprom doğalgaz ihtilafı çözülüyor

AB Komisyonu Rekabetten Sorumlu Üyesi Vestager, "Gazprom'un taahhütlerinin Avrupa'da rekabetçi fiyatlarla gaz akışına imkan vereceğini düşünüyoruz. Bunlar, AB kurallarıyla uyumlu bir çözüm öneriyor." dedi.

AB Komisyonu Rekabetten Sorumlu Üyesi Margrethe Vestager, "Gazprom’un taahhütlerinin Avrupa'da rekabetçi fiyatlarla gaz akışına imkan vereceğini düşünüyoruz. Bunlar, bizim rekabetle ilgili kaygılarımıza yanıt veriyor ve AB kurallarıyla uyumlu bir çözüm öneriyor." dedi.



Vestager, Brüksel'de AB Komisyonunun Rusya'nın Gazprom şirketine karşı 5 yıldır sürdürdüğü antitröst soruşturmasına ilişkin basın toplantısı düzenledi.



Gazprom'a yönelik soruşturmanın Avrupa'da rekabetçi bir doğalgaz arzı sağlanması için başlatıldığını anımsatan Vestager, "Karar vermeden bu konuyla ilgili herkesin görüşünü talep ediyoruz." diye konuştu.



Vestager, Gazprom'a yöneltilen suçlamanın AB rekabet kurallarına aykırı davranmakla ilgili olduğuna dikkati çekerek, "Kurallar, Avrupalı olsun ya da olmasın, Avrupa'da faaliyet gösteren tüm şirketlere aynı şekilde uygulanır. Gazprom da Avrupa'da rekabet kurallarına uygun davranarak doğalgaz satmakta serbesttir." ifadelerini kullandı.



Gazprom'un yapmayı teklif ettiği değişikliklerin piyasadaki sorunlara çözümler getirdiğini söyleyen Vestager, "Gazprom'un taahhütlerinin Avrupa'da rekabetçi fiyatlarla gaz akışına imkan vereceğini düşünüyoruz. Bunlar, bizim rekabetle ilgili kaygılarımıza yanıt veriyor ve AB kurallarıyla uyumlu bir çözüm öneriyor." değerlendirmesinde bulundu.

TAAHHÜTLER



AB Komisyonunun konuyla ilgili açıklamasında, Gazprom şirketi, Avrupa'ya sağlayacağı doğalgazın diğer ülkeler arasında tekrar satışına karışmamayı ve satışa bir sınırlandırma koymamayı, doğalgaz satış bedellerini rekabetçi referans fiyatlara göre belirlemeyi ve şirketin satın aldığı altyapı yatırımlarının piyasadaki gücünü artıracak veya avantaj sağlayacak şekilde kullanmamayı taahhüt ettiği belirtildi.



Öte yandan, AB Komisyonu Gazprom'la antitröst soruşturmasına son verecek anlaşma kararını piyasadan gelecek görüşler sonrasında alacak. Verilen taahhütler yeterli görülürse Gazprom bir ceza ödemeden antitröst soruşturmasından kurtulmuş olacak.



AB'de faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonunda bulunuyor. AB Komisyonu, söz konusu incelemede rekabete aykırı bir durum tespit ederse buna yönelik tedbirler alabiliyor.