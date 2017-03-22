AB enerji sınıflarını değiştiriyor

AB, beyaz eşya ve elektrikli ürünlerin enerji tüketimlerini gösteren A, A+, A++, A+++ gibi sınıflandırmalarda değişikliğe gidecek.

Avrupa Birliği (AB), beyaz eşyaların enerji verimliliğini ortaya koyan sınıf etiketlerinin daha anlaşılır bir biçimde yeniden belirlenmesini sağlayacak düzenlemede uzlaştı.



AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi ile birlik üyesi ülkelerde satılacak beyaz eşya ve elektrikli aletlerin enerji verimliliklerine ilişkin etiketlerin daha kolay anlaşılmasını sağlayacak düzenleme konusunda uzlaşmaya varıldı.



Artık AB ülkelerinde satılacak ürünlerdeki mevcut A, A+, A++, A+++ gibi sınıflandırmanın yerini, A'dan G'ye kadar yapılacak yeni bir enerji verimliliği sınıflandırması alacak.



Böylece, AB vatandaşları satın alacakları ürünlerin enerjiyi ne kadar verimli kullandığını daha net bir biçimde anlayacak.



Yeni düzenlemenin, AB kurumlarının resmi onay süreçlerini tamamlamasının ardından AB'nin resmi gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.