Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi AB Komisyonu'na çağrıldı

Türkiye'nin Avrupa Birliği Daimi Temsilcisi Kaymakcı'nın, AB Komisyonu'na bağlı AB Dış İlişkiler Servisi'ne çağrıldığı bildirildi.

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi Faruk Kaymakcı'nın, AB Komisyonu'na bağlı AB Dış İlişkiler Servisi'ne çağrıldığı bildirildi.



AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, günlük basın toplantısında bir gazetecinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa ile ilgili açıklamalarını sorması üzerine Kaymakcı'nın, AB Dış İlişkiler Servisi'ne çağrıldığını söyledi.



Kocijancic, Kaymakcı'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün kullandığı bazı ifadelerle ilgili açıklama istendiğini söyledi.