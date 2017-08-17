AB Bakanı Çelik'ten Merkel'e 'Gümrük Birliği' tepkisi

AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Gümrük Birliği ile ilgili açıklamasına ilişkin, "Bu talihsiz bir açıklama." dedi.

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Gümrük Birliği ile ilgili açıklamasına ilişkin, "Bu talihsiz bir açıklama. Şunun altını çizmek gerekir: AB kurumlarına, AB süreçlerine herhangi bir Avrupa ülkesi talimat vermemelidir." dedi.



Çelik, resmi temaslar için Türkiye'de bulunan İngiltere Dışişleri Bakanlığı Avrupa'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan ile bakanlıkta ortak basın toplantısı düzenledi.



"BU TALİHSİZ BİR AÇIKLAMA"



Almanya Başbakanı Merkel'in Gümrük Birliği ile ilgili sözlerini değerlendiren Çelik, şunları kaydetti:



"Bu talihsiz bir açıklama. Şunun altını çizmek gerekir: AB kurumlarına, AB süreçlerine herhangi bir Avrupa ülkesi talimat vermemelidir. AB'de nasıl karar alınacağı, kurumların nasıl çalıştığı ilkelerle belirlenmiştir. Prosedür bellidir. Maalesef bu tip durumlar son derece sakıncalı. AB'nin kredibilitesine dönük de zaaf oluşturacak birtakım açıklamalar anlamına geliyor."



"AB KURUMLARI İLKELERE GÖRE HAREKET ETMELİ"



AB'de kimin güç sahibi, kimin patron olduğu yönündeki tartışmalarla birliği zayıflatmaya yönelik tartışmalara bu şekilde koz vermemek gerektiğini belirten Çelik, "AB kurumları ilkelere göre hareket etmelidir, prosedürleri ilkeli şekilde sürdürmelidir." diye konuştu.



Çelik, şöyle devam etti:



"Türkiye, AB içindeki çeşitli ülkelerle ikili sorunlar yaşayabilir. Bu ikili sorunların Türkiye-AB sorunu haline getirilmemesi gerekir. Eğer öyle olursa AB bir siyasi birlik olmaktan çıkar, bir federal birlik olur. Her halükarda bu ülkeler arasında haklı ya da haksız olsa da bir iş birliği söz konusu olacaksa o zaman bu, meseleyi başka bir meseleye dönüştürür, birliğin genetiğinde değişime, dönüşüme yol açar, son derece zararlı olur.



Bu mesele Almanya ile Türkiye arasında son zamanlarda yükselen gerilimle ilgili bir meseledir. Almanya'nın bunu bir AB meselesi haline getirmesine AB kurumlarının izin vermemesi gerekir. O zaman Avrupa Komisyonu, AB Konseyi, Avrupa Parlamentosunun yerine birtakım güçlü AB ülkelerinin başbakanları ya da hükümetleri karar almış olur ki bu da AB'nin temel mekanizmalarına aykırı bir durum ortaya çıkarır."



"HİÇBİR DOSTUMUZ BİR KATİLİ BARINDIRAMAZ"



Bakan Çelik, FETÖ firarisi Adil Öksüz’ün Almanya'da görüldüğü haberleriyle ilgili, "Adil Öksüz meselesi çok açık. Biz Almanya ile dost bir ülkeyiz, müttefikiz. Tarihsel bir derinliğe sahip ilişkilerimiz, tarihsel derinliğe ve bugünkü iş birliğimizin kapasitesine uygun bir tavır bekliyoruz. Hiçbir dostumuz bir katili barındıramaz." ifadelerini kullandı.



AB Bakanı Çelik şöyle devam etti:



"(Almanya'da) Hükümeti temsilen bir sözcüye soruldu. 'Adil Öksüz Almanya'da mı?' diye. Söylediği şudur. 'Ben bunu teyit edemem. Yalanlayamam da doğrulayamam da.' Bunun diplomaside ne manaya geldiğini biliyoruz. Hiçbir demokratik devlet, hiçbir meşru devlet herhangi bir teröristi barındırmamalıdır."