AB Bakanı Çelik'ten 'AB üyelik müzakeresi' açıklaması

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, "Türkiye ile müzakereler askıya alınsın ya da kesilsin şeklindeki sözlerin bile esasında radikalleşmeye verilmiş en büyük destek olduğunu" AB toplantısında dile getirdiğini söyledi.

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, "Türkiye ile müzakereler askıya alınsın ya da kesilsin şeklindeki sözlerin bile esasında radikalleşmeye verilmiş en büyük destek olduğunu" AB toplantısında dile getirdiğini söyledi.