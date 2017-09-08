Son Dakika!
08 Eylül 2017 14:29 | Son Güncelleme: 08 Eylül 2017 14:31

AB Bakanı Çelik'ten 'AB üyelik müzakeresi' açıklaması

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, "Türkiye ile müzakereler askıya alınsın ya da kesilsin şeklindeki sözlerin bile esasında radikalleşmeye verilmiş en büyük destek olduğunu" AB toplantısında dile getirdiğini söyledi.

AB Bakanı Çelik'ten 'AB üyelik müzakeresi' açıklaması

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, "Türkiye ile müzakereler askıya alınsın ya da kesilsin şeklindeki sözlerin bile esasında radikalleşmeye verilmiş en büyük destek olduğunu" AB toplantısında dile getirdiğini söyledi.

Etiketler: ab bakanıömer çelikab üyelik müzakeresi


0Yorum Yap