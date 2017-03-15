AB Adalet Divanının başörtüsü kararına KADEM'den tepki

KADEM, AB Adalet Divanının başörtüsü kararına tepki göstererek, "Avrupa, insan haklarının, din ve vicdan hürriyetinin, çalışma hakkının tartışmasız ihlali olan bir kararın altına imza attı." açıklamasında bulundu.

Kadın ve Demokrasi Derneğince (KADEM), AB Adalet Divanının başörtüsü kararına ilişkin, "Kadınlar, başörtülü veya başörtüsüz, nasıl çalışacaklarına kendileri karar vermelidir. Dünyaya insan haklarını öğretmeye kalkan Avrupa, insan haklarının, din ve vicdan hürriyetinin, çalışma hakkının tartışmasız ihlali olan bir kararın altına imza attı." açıklaması yapıldı.



KADEM'in yazılı açıklamasında, Avrupa'nın yabancı, İslam, Türk düşmanlığına, ırkçılık ve faşizme teslim olduğu belirtildi.



Avrupa'nın Türk diplomatlara gösterdiği "hukuksuz ve faşist" tavrın ardından AB Adalet Divanı'nın aldığı yeni bir kararla Avrupa'nın faşizan, İslam düşmanı tavrını taçlandırdığı kaydedilen açıklamada, karara göre, Avrupa'daki işverenlerin, "iş yeri kuralı" olarak başörtüsü yasağı koyabileceği ve yasağa uymayanı işten çıkarabileceği ifade edildi.



Böylece insanların, dini inançları ile işleri arasında tercih yapmaya zorlanacağı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Üzülerek görüyoruz ki Amerika'da ve Avrupa'da, ırkçılık, ayrımcılık, İslam düşmanlığı, yabancı düşmanlığı ve faşizan eğilimler, siyasetin yükselen değerleri haline geldi. Ancak adaleti, hukuku ve hakkı tesis etmesi beklenen mercilerin bu çarpık zihniyeti tasdik etmesini değil tahkir etmesini beklerdik.



Ne işyeri sahibi ne hükümet ne de AB Divanı… Kadınlar, başörtülü veya başörtüsüz, nasıl çalışacaklarına kendileri karar vermelidir. Dünyaya insan haklarını öğretmeye kalkan Avrupa, insan haklarının, din ve vicdan hürriyetinin, çalışma hakkının tartışmasız ihlali olan bir kararın altına imza attı. Sizce de insan hakları dersine asıl ihtiyacı olan Avrupa değil mi?"